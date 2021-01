Demokrat Warnock gewinnt laut Prognosen bei Stichwahl in Georgia

Atlanta – Die US-Demokraten haben Prognosen von Fernsehsendern zufolge bei entscheidenden Stichwahlen im Bundesstaat Georgia um zwei Sitze im US-Senat einen Etappensieg erzielt. Der Kandidat Raphael Warnock setzte sich gegen die Republikanerin Kelly Loeffler durch, wie am Mittwochmorgen (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender NBC, CBS, ABC und CNN hervorging.

Gemäss CNN erhielt Warnock 50,5 Prozent der Stimmen. Damit kommt der zweiten Ausmarchung zwischen dem republikanischen Amtsinhaber David Perdue und dem Demokraten Jon Ossoff entscheidende Bedeutung zu. Hier sieht CNN Perdue derzeit mit 50,1 gegenüber 49,9 Prozent der Stimmen vorne.

Auszählung dürfte noch dauern

Der oberste Wahlaufseher Georgias, Brad Raffensperger, wies darauf hin, dass neben Tausenden noch nicht ausgezählten Stimmen aus verschiedenen Bezirken noch um die 17’000 Stimmzettel unter anderem von Militärangehörigen im Ausland erwartet würden, die angesichts des knappen Rennens wichtig werden könnten.

Entscheidende Wahl für Joe Biden

Die Stichwahlen in dem südlichen Bundesstaat entscheiden über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im US-Senat – und darüber, auf wie viel Spielraum der künftige US-Präsident Joe Biden in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit hoffen kann. Denn vom Wahlausgang in Georgia hängt ab, ob Bidens Demokraten doch noch die Kontrolle über den Senat erringen können.

Den Republikanern vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump reicht auch nur ein weiterer Sitz, um die Mehrheit in der Parlamentskammer knapp zu behalten. Der Senat bestätigt unter anderem Kandidaten des Präsidenten für hohe Regierungsposten oder das Oberste Gericht und kann Gesetzesvorhaben blockieren. (awp/mc/pg)