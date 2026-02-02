moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Kreise: Walt Disney stimmt sich auf D’Amaro als neuen Chef ein
Josh D'Amaro, Chef der Freizeitpark-Sparte von Disney. (Bild: Disney/mc)
Burbank – Der US-Entertainmentriese Walt Disney dürfte laut Kreisen schon bald seinen Freizeitpark-Spartenchef Josh D’Amaro zum Konzernchef küren. Der Verwaltungsrat dürfte schon in kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Mit der Wahl von D’Amaro würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Bog Iger enden.

D’Amaro leitet mit den Themenparks den seit 2020 gewinnträchtigsten Geschäftszweig des Konzerns, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Das Kontrollgremium könne sein Urteil aber auch noch ändern, hiess es in dem Bericht weiter. Der Verwaltungsrat habe noch nichts zu einer neuen Konzernspitze entschieden und werde sich dazu äussern, wenn die Wahl getroffen sei, hiess es vom Unternehmen in einer Stellungnahme.

Walt Disney legt an diesem Montag Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor. Kürzlich noch hiess es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC, dass im Frühjahr 2026 die Nachfolge von Iger geregelt werden solle. (awp/mc/ps)

The Walt Disney Company

