Live-Ticker zu den US-Wahlen – North Carolina und Georgia an Trump / Republikaner sichern sich Mehrheit im US-Senat

Wir berichten über die wichtigen Ergebnisse und Entwicklungen der US-Wahl 2024. Wer hat im Rennen um die Präsidentschaft die Nase vorn? Wie stimmen die US-Bundesstaaten ab? Wer holt sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat?

06:40

Nach Projektionen von CNN und NBC sichert sich Donald Trump mit Georgia einen weiteren Swing State. Nach dem Sieg in North Carolina ist das für Trump der zweite grosse Sieg in den besonders wichtigen Schlüsselstaaten.

06:15

Die Republikaner sichern sich die Mehrheit im US-Senat. Wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender Fox News berichten, haben sich die Republikaner die Mehrheit in der Kongresskammer gesichert. Bislang hatten die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit im US-Senat.

06:15

Die Wähler und Wählerinnen im Bundesstaat Missouri haben sich für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen. Derzeit besteht in diesem Bundesstaat ein fast vollständiges Abtreibungsverbot. Mit dem Referendum soll dieses Verbot aufgehoben werden. Auch in New York, Maryland und Colorado wurden Referenden über das Recht auf Abtreibung angenommen. In diesen Bundesstaaten sind Abtreibungen bereits erlaubt. Die Abstimmung verankert diese Rechte in der Verfassung des Bundesstaates.

06:05

Bei der US-Präsidentschaftswahl lässt sich noch kein Sieger vorhersagen. Allerdings deutete sich nach Schliessung nahezu aller Wahllokale zunehmend ein klarer Trend an, der für den republikanischen Kandidaten Donald Trump sprach.

06:00

Übereinstimmenden Berichten zufolge hat sich Kamala Harris auch Washington, New Mexico, Virginia und Hawaii gesichert. Derweil gewinnt Trump in Nebraska.

05:55

Der republikanische Kandidat Bernie Moreno hat einen der Senatssitze für den Bundesstaat Ohio gewonnen. Er besiegte den demokratischen Amtsinhaber Sherrod Brown, wie CNN und ABC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldet. Der Verlust des Sitzes von Brown ist für die Demokraten ein herber Rückschlag, da sie ihre knappe Mehrheit von 51 Sitzen im Senat verteidigen müssen.

05:40

Der Swing State North Carolina geht gemäss CNN an Donald Trump, der sich damit 16 weitere Elektorenstimmen und einen grossen Vorteil im Rennen um die Präsidentschaft sichert.

05:30

Nach Auszählung der Stimmen in über 30 Bundesstaaten zeigt sich das erwartete Bild. Donald Trump gewinnt in den Republikaner-Hochburgen und hat 22 Bundesstaaten für sich entschieden, während Harris zehn Bundesstaaten gewinnt. Die Swing States werden das Zünglein an der Waage spielen.

05:30

Wenig überraschend sichert sich Kamala Harris die Westküsten-Staaten Kalifornien, Oregon und Washington.

04:50

Wie erwartet geht auch der Bundesstaat Kansas an Trump

04:45 Uhr

Entgegen einer letzten Prognose gewinnt Donald Trump den Bundesstaat Iowa.

04:20 Uhr

Bei der US-Präsidentschaftswahl ist Donald Trump bei der Auszählung der Stimmen in den wichtigen Bundesstaaten Georgia und North Carolina in Führung gegangen. Zugleich geben die ersten Zahlen keinen Aufschluss über den Ausgang des knappen Rennens, da noch viele Stimmen auszuwerten sind.