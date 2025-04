«Make America’s showers great again»

Washington – US-Präsident Donald Trump ist ein vielbeschäftigter Mann. Obwohl der mit seinen Zoll-Entscheiden die Welt in Atem hält, hat der doch auch noch Zeit für die alltäglichen Dinge des Lebens. Er hat sich Amerikas Duschen angenommen.

Konkret hat er im Rahmen einer kleinen Zeremonie im Weissen Haus per Dekret eine in den USA vorgeschriebene Begrenzung des Wasserdrucks in Duschen aufgehoben, die aus Umweltschutzgründen von dem früheren Präsidenten Barack Obama eingeführt und von seinem Parteikollegen Joe Biden nach Trumps erster Amtszeit wieder aufgenommen worden war.

In der Mitteilung des Präsidialamts heisst es weiter, übermässige Regulierung sorge für zu viel Bürokratie und lasse die amerikanische Wirtschaft und die persönlichen Freiheiten ersticken. Trump sagt bei der Unterzeichnung des Dekrets: «In meinem Fall dusche ich gerne, um mein schönes Haar zu pflegen. Ich muss 15 Minuten unter der Dusche stehen, bis es nass wird. Es kommt heraus, tropft, tropft, tropft. Es ist lächerlich.» (mc/pg)