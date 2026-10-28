Mercedes macht nach schwachem Vorjahresquartal mehr Gewinn

Stuttgart – Der Gewinn von Mercedes-Benz ist im dritten Quartal um rund 28 Prozent gestiegen. Von Juli bis September wuchs das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,19 Milliarden Euro auf rund 1,52 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Allerdings kommen die Schwaben von einem niedrigen Niveau. Im Vorjahreszeitraum hatten unter anderem hohe Sonderbelastungen für einen Stellenabbau den Gewinn belastet.

Dennoch haben sich die Aussichten im Tagesgeschäft eingetrübt: Am Dienstag hatte Mercedes seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Neben einem zunehmend schwierigen Umfeld in China erwartet der Konzern höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern im Konzern dürfte demnach 2026 nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen statt deutlich darüber.

Der Umsatz sank im dritten Quartal um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern erzielte Mercedes wie bereits bekannt ein Ergebnis (Ebit) von 1,77 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor mit 750 Millionen Euro.

Absatzrückgang im dritten Quartal

In den drei Monaten bis Ende September hatte Mercedes vor allem wegen der schlechteren Geschäfte in China erneut weniger Autos verkauft. In dem stark umkämpften Markt ging der Absatz um fast ein Drittel (31 Prozent) zurück. Insgesamt lag der Absatz lag bei 407.200 Pkw, was einem Rückgang von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Ausserhalb Chinas legte der Absatz gegenüber dem Vorjahresquartal um ein Prozent zu.

Positiv entwickelten sich zuletzt die E-Auto-Verkäufe. So stieg der Absatz von batterieelektrischen Pkw im dritten Quartal um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. (awp/mc/ps)

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