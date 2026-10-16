«Mission S»: Porsche präsentiert neues Supersportwagen-Design

New York – Porsche hat in New York das Design seines neuen Supersportwagens vorgestellt. Der Wagen mit dem Namen «Mission S» soll das neue Spitzenmodell des Stuttgarter Autobauers werden und in der Produktpalette oberhalb der Sportwagen-Ikone 911 angesiedelt sein, teilte Porsche mit.

«Der Mission S verbindet eine kraftvolle Mittelmotor-Supersportwagenplattform mit einer klaren, von historischen Porsche-Ikonen inspirierten Formensprache», sagte Porsches neuer Chefdesigner Tobias Sühlmann. Anspruch sei es, höchste Ingenieurskunst mit maximaler Flexibilität zu kombinieren.

«Ein Porsche muss auf den ersten Blick als Porsche erkennbar sein», sagt CEO Michael Leiters. «Der Mission S gibt einen Einblick in die Ideen und Designmerkmale, die Porsche in den kommenden Jahren prägen werden.»

Der Porsche Mission S feiert seine Weltpremiere an einem für das Unternehmen historisch bedeutsamen Ort: einem Pier in Queens, New York, mit Blick auf die Skyline von Manhattan im Hintergrund. Die ersten Bilder des Mittelmotor-Porsche 550 Spyder, die genau an diesem Pier aufgenommen wurden, gingen 1953 um die Welt.

Porsche will weniger, aber teurere Autos verkaufen

Der Supersportwagen ist ein Baustein der neuen Unternehmensstrategie des von Ferrari gekommenen Konzernchefs Michael Leiters. Er will Porsches Luxussegment ausbauen und künftig weniger, aber teurere Autos verkaufen. Der Anteil besonders teurer Luxusmodelle soll demnach von rund einem Drittel auf fast die Hälfte steigen. Bis 2030 soll der Durchschnittspreis der teuersten 10.000 verkauften Autos von 270.000 auf 330.000 Euro klettern.

Zu den technischen Daten des neuen Wagens äusserte sich Porsche nicht. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens sollen allerdings Verbrennungsmotoren wieder eine grössere Rolle spielen. (awp/mc/pg)