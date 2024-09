Neue AMS-Osram-Aktien werden ab 30. September gehandelt

Unterpremstätten – Das Halbleiterunternehmen AMS Osram hat den Zeitplan für die geplante Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 publiziert. So können die neuen Aktien voraussichtlich ab Montag, 30. September, an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst. Der letzte Handelstag der alten Aktien ist entsprechend Freitag, 27. September.

Durch die Aktienzusammenlegung (Reverse Split) erhalten die Aktionäre für 10 bestehende Aktien eine Aktie mit einer neuen internationale Wertpapierkennnummer (ISIN). Beim Halten einer Anzahl alter Aktien, die nicht durch 10 teilbar ist, würden die Bruchteile abgerundet und ein Barausgleich in Schweizer Franken ausbezahlt, heisst es weiter. Die alten Aktien würden in der Folge gelöscht und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 998’443’940 Euro sei dann in 99’844’394 auf Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt.

Die Aktienzusammenlegung war an Generalversammlung am 14. Juni 2024 von den Aktionären abgesegnet worden. (awp/mc/ps)