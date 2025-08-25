Neuer Kaffee-Riese geplant – Keurig Dr Pepper will JDE Peets

Burlington/Frisco/Amsterdam – Im globalen Kaffeegeschäft zeichnet sich eine Milliarden-Übernahme und Bündelung der Kräfte ab. Der US-Konzern Keurig Dr Pepper (KDP) will den niederländischen Jacobs-Mutterkonzern und Tassimo-Hersteller JDE Peets übernehmen und damit sein schwächelndes Kaffee-Geschäft stärken. Der Aktienkurs von JDE Peet’s schoss nach den Neuigkeiten nach oben.

Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes und Green Mountain-Kaffee bietet 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Milliarden Euro. Zudem sollen die Anteilseigner von JDE Peet’s die bereits angekündigte Dividende von 0,36 Euro je Aktie weiterhin erhalten, wie Keurig Dr Pepper weiter mitteilte. Die JDE-Aktien gewannen bis zum frühen Nachmittag in Amsterdam rund 17 Prozent auf 31,14 Euro. Die Papiere von KDP büssten im vorbörslichen US-Handel hingegen rund 5 Prozent ein.

Zwei separate Unternehmen

Mit dem Deal will der US-Konzern Keurig Dr Pepper einen globalen Kaffeechampion aufbauen. Die Fusion erfolgt angesichts hoher Kaffeepreise und zunehmender globaler handelspolitischer Konflikte.

Nach der Übernahme soll der Konzern in zwei separate, in den USA notierte Unternehmen aufgespalten werden – das eine vereint das Kaffee-Geschäft, das andere die Getränke-Sparte.

Nach den Worten von KDP-Chef Tim Cofer markiert die Ankündigung einen Wendepunkt in der Getränkeindustrie. Es würden zwei erfolgreiche Unternehmen geschaffen, darunter ein neuer globaler Marktführer im Kaffeesegment: «Durch die sich ergänzende Kombination von Keurig und JDE Peet’s nutzen wir eine aussergewöhnliche Gelegenheit, einen globalen Kaffeegiganten zu schaffen.»

Harter Wettbewerb lastet schon länger auf dem Kaffee-Geschäft des US-Konzerns, der 2018 durch die Fusion des Limonadenherstellers Dr Pepper Snapple mit Keurig Green Mountain entstand. Bei JDE Peet’s, mit seinen mehr als 50 Kaffee- und Teemarken weltweit, lief es jüngst indes gut.

Hinter den Fusionspartnern Keurig und JDE Peets steht die deutsche Milliardärsfamilie Reimann. Sie gehört zu den Aktionären des US-Getränkekonzerns und ist Mehrheitseigner des niederländischen Kaffeerösters.

Die JAB Holding, die das Vermögen der deutschen Milliardärsfamilie Reimann verwaltet, sowie einige Führungskräfte von JDE Peet’s hätten zudem bereits zugestimmt, ihre Aktien anzudienen, hiess es in der Mitteilung. Das entspreche rund 69 Prozent der Anteile. Abgeschlossen werden soll die Übernahme in der ersten Hälfte 2026. (awp/mc/pg)