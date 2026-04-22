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Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf
Politik International

Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf

Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf
Viktor Orban. (© European Union 2024 – EP)
Von moneycab

Brüssel – Ungarn hat seine monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orban trug in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur sagten.

Zudem konnte auch ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden – die formellen Beschlüsse müssen in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden, das an diesem Donnerstag abgeschlossen sein soll. (awp/mc/pg)

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