Pierer Mobility neu mit Co-Konzernleitung

Wels – Pierer Mobility hat nun eine Co-Leitung. Der am 1. September bei Pierer Mobility gestartete Gottfried Neumeister übernimmt die Aufgabe eines Co-CEO, wie der Zweiradhersteller am Dienstag mitteilte.

Bei der Ankündigung der Personalie im Juli hatte es lediglich geheissen, Neumeister werde Mitglied des Vorstands und werde «die CEO-Agenden» unterstützen. CEO des Konzerns ist Stefan Pierer.

Dieser lässt sich nun so zitieren: «Ich freue mich, mit Gottfried Neumeister einen erfahrenen und äusserst erfolgreichen Top-Manager gewonnen zu haben. Er wird frische Impulse setzen und zunehmend Aufgaben aus meinem Portfolio verantworten.»

Neumeister war in leitenden Positionen, unter anderem Co-CEO der DO & CO Aktiengesellschaft. Zuvor habe er mit Niki Lauda die Fluggesellschaft Flyniki gegründet und sei dann bis zum Verkauf der Firma an die Air Berlin als Geschäftsführer für die Entwicklung des Luftfahrtgeschäftes verantwortlich gewesen. (awp/mc/ps)