Pierer Mobility übernimmt US-Velohersteller Felt Bicycles

Wels – Die an der Schweizer Börse kotierte Pierer Mobility kauft die Firma Felt Bicycles. Der Schritt passe «perfekt» in die Gesamtstrategie der Tochter Pierer E-Bikes, wird CEO Stefan Pierer in einem Communiqué vom Dienstagabend zitiert.

Angaben zum Kaufpreis finden sich darin nicht. Doch schreibt Pierer, dass die Übernahme von Felt aus insgesamt drei Komponenten bestehe: dem Kauf der Felt-Markenwerte, der Geschäftswerte in Europa und in Nordamerika sowie der Integration der neuen Belegschaft in die 2019 gegründete Pierer E-Bikes.

30-jährige Firmengeschichte

Gegründet wurde Felt Bicycles 1991 in Kalifornien. Die Firma stellt etwa Renn-, Triathlon-, Bahn-, Cyclocrossräder her. Im Rahmen der Strategie sei der Kauf für die Unternehmensgruppe Pierer der nächste Schritt, eine weltweit führende Rolle im Velo-Bereich einzunehmen, heisst es im Communiqué weiter.

Kleinere Ergänzungsakquisition mit positiven Eigenschaften

Vontobel-Experte Mark Diethelm spricht von einer kleineren Ergänzungsakquisition, die allerdings dank des Händlernetzwerks von Felt die regionale Expansionsstrategie des E-Bike-Geschäfts unterstütze. Er schätzt, dass Felt rund 10’000 Fahrräder mit einem Umsatz von etwa 30 Millionen US-Dollar jährlich verkaufe. Pierer dürfte den Markennahmen sowie Lagerbestände zu einem vergleichsweise günstigen Preis von unter 8 Millionen Dollar übernommen haben.

Auch Jefferies-Analyst Constantin Hesse schätzt die Akquisition ähnlich ein. Gemäss einem Artikel in der Zeitschrift «Bike Europe» habe Felt 2016 einen Jahresumsatz von rund 56 Millionen Euro erzielt, im Vergleich zum Gesamtumsatz von Pierer mit 2,05 Milliarden Euro 2021. Felt habe allerdings eine sehr etablierte Reputation, wenn es um Premium-Fahrräder gehe und dies sei eine gute Chance für Pierer, schneller in den US-Markt einzutreten. Auch die Lieferantenbasis werde dadurch ausgeweitet. (awp/mc/pg)

