moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Presse: Pharmaunternehmen erhöhen US-Preise für 350 Medikamente
Unternehmen International

Presse: Pharmaunternehmen erhöhen US-Preise für 350 Medikamente

Presse: Pharmaunternehmen erhöhen US-Preise für 350 Medikamente
Auch Novartis soll in den USA gewisse Medikamentenpreise erhöhen.
Von moneycab

Zürich – Diverse Pharmakonzerne planen in den USA – trotz des Drucks durch die Trump-Administration – Preiserhöhungen für ihre Medikamente. 2026 sollen die Listenpreise für mindestens 350 Präparate erhöht werden, berichtet Reuters am Mittwoch aus exklusiven Daten des Marktforschers 3 Axis Advisors.

Auch Novartis plane Preiserhöhungen, so der Bericht weiter. Der Median der Preiserhöhungen durch die Pharmakonzerne liege bei rund 4 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Rabatte an Apothekenmanager oder Versicherer seien dabei nicht berücksichtigt. Gleichzeitig seien laut den Daten auch Preissenkungen für einzelne Medikamente geplant.

US-Präsident Donald Trump drängt die Branche seit Längerem, die Medikamentenpreise stärker an internationale Niveaus anzupassen. Unlängst wurde mit 14 Medikamentenherstellern Vereinbarungen über die Preise einiger ihrer Medikamente für das Medicaid-Programm getroffen. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Trump bestätigt US-Angriff auf Hafengebiet in Venezuela
Von vorne nach hinten: Das amphibische Angriffsschiff USS Iwo Jima, der Lenkwaffenzerstörer USS Gonzalez und das amphibische Transportdockschiff USS Fort Lauderdale vor der Küste Venezuelas. (Foto: U.S. Navy)
30.Dezember 2025 — 16:19 Uhr
Trump bestätigt US-Angriff auf Hafengebiet in Venezuela

Im eskalierenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela haben die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in dem südamerikanischen Land angegriffen.