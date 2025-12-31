Presse: Pharmaunternehmen erhöhen US-Preise für 350 Medikamente

Zürich – Diverse Pharmakonzerne planen in den USA – trotz des Drucks durch die Trump-Administration – Preiserhöhungen für ihre Medikamente. 2026 sollen die Listenpreise für mindestens 350 Präparate erhöht werden, berichtet Reuters am Mittwoch aus exklusiven Daten des Marktforschers 3 Axis Advisors.

Auch Novartis plane Preiserhöhungen, so der Bericht weiter. Der Median der Preiserhöhungen durch die Pharmakonzerne liege bei rund 4 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Rabatte an Apothekenmanager oder Versicherer seien dabei nicht berücksichtigt. Gleichzeitig seien laut den Daten auch Preissenkungen für einzelne Medikamente geplant.

US-Präsident Donald Trump drängt die Branche seit Längerem, die Medikamentenpreise stärker an internationale Niveaus anzupassen. Unlängst wurde mit 14 Medikamentenherstellern Vereinbarungen über die Preise einiger ihrer Medikamente für das Medicaid-Programm getroffen. (awp/mc/ps)