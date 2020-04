Quartalsgewinn bei Starbucks mehr als halbiert

Seattle – Die Corona-Pandemie belastet die weltgrösste Cafékette Starbucks erheblich. In den drei Monaten bis Ende März brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um gut 50 Prozent auf unter dem Strich 328 Millionen Dollar ein, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse sanken um fünf Prozent auf sechs Milliarden Dollar.

Durch die grosse Präsenz in China, wo die Ausbreitung des Coronavirus begann, war Starbucks schon relativ früh von der Pandemie betroffen. Hatte das Unternehmen jüngst noch verkündet, dass sich das Geschäft dort wieder erholt habe, so sagte es nun einen Rückgang der Verkäufe in China um 25 bis 35 Prozent für das laufende Quartal voraus.

Zudem leidet der US-Heimatmarkt inzwischen immer stärker unter Filialschliessungen und fernbleibender Kundschaft. Für das Geschäft in den Vereinigten Staaten gab Starbucks zwar keine Prognose ab, betonte jedoch, dass die Belastungen durch die Pandemie im laufenden Quartal deutlich stärker sein dürften als im vergangenen. Anleger reagierten negativ und liessen die Aktie nachbörslich zunächst deutlich fallen. (awp/mc/pg)

Starbucks