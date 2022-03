Nach Verhandlungen in Istanbul: Moskau will «militärische Aktivitäten» bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren

Istanbul – Die Delegationen der Ukraine und Russlands haben ihre Verhandlungsrunde in Istanbul beendet. Das meldete der türkische Staatssender TRT etwa vier Stunden nach Beginn der Friedensgespräche am Dienstag.

Nur kurz danach hiess es aus dem Moskauer Verteidigungsministerium, Russland wolle seine «militärischen Aktivitäten» in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Diese Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag in Istanbul mit.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Delegationen am Dienstagmorgen in Istanbul begrüsst. Erdogan sagte vor Beginn der Gespräche im Dolmabahce-Büro des Präsidenten, es sei in den Händen beider Seiten, die «Tragödie» zu beenden. Die Verhandlungen gestalten sich aber äusserst schwierig. Kiew will den Abzug russischer Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert einen Nato-Verzicht der Ukraine sowie die Anerkennung abtrünniger ostukrainischer Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Abramowitsch mit am Verhandlungstisch

Russische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen zu sehen war, dass auch der Oligarch Roman Abramowitsch bei der Begrüssung in Istanbul dabei war. Die Unterhändler aus der Ukraine und aus Russland haben sich bereits dreimal im Grenzgebiet von Belarus getroffen. Danach wurden die Gespräche per Videoschalten abgehalten. » (awp/mc/pg)