Signa Holding reicht Insolvenzantrag ein – Central Group bekräftigt Engagement bei Globus

Wien – Die Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko wird am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einreichen. Das teilte das Unternehmen am Vormittag in einer Aussendung mit. Beantragt werde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung.

Ziel sei eine «geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs» und eine Restrukturierung des Unternehmens. Der Konzern war durch die hohen Zinsen und Baukosten in Schieflage geraten.

«Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine aussergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Masse sichergestellt werden», hiess es in der Pressemitteilung. Gemeinsam mit dem vom Gericht zu bestellenden Insolvenzverwalter sollen die Verbindlichkeiten neu geordnet und der Wert der Beteiligungen erhalten werden.

Globus-Miteigentümer Central Group bekräftigt Engagement bei Globus

Die thailändische Central Group hat ihr Engagement bei Globus erneut bekräftigt. Neben der nun insolventen Signa von René Benko hält die Gruppe die Hälfte der Anteile am Schweizer Luxuskaufhaus.

«Unabhängig von der Position unseres Joint-Venture-Partners, beabsichtigt Central Group all ihre europäischen Luxusgeschäfte, einschliesslich Globus, zu unterstützen», äusserte sich die Gruppe gegenüber der Nachrichtenagentur AWP: Central Group «wird sicherstellen, dass sie die notwendige Unterstützung erhalten, um ihren Betrieb wie gewohnt weiterführen zu können.»

Ferner hob die thailändische Gruppe hervor, ein «langfristiger Eigentümer und Investor für all ihre Geschäfte» zu sein. Bereits vor einer Woche hatte das Unternehmen, hinter der die schwerreiche Familie Chirathivat steht, in einem verbalen Bekenntnis dem Schweizer Warenhaus den Rücken gestärkt.

Benko hatte Globus zusammen mit der Central-Gruppe im Jahr 2020 von der Migros übernommen. Zum Deal gehörten sowohl die Warenhausaktivitäten als auch acht Globus-Immobilien an bester Lage. (awp/mc/pg)

Signa