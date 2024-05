Slowakei: Premier Fico nach Attentat in Lebensgefahr

Bratislva – Der slowakische Premierminister Robert Fico ist angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er schwebt in Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Handlová, etwa 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, wie der Nachrichtensender TA3 berichtet. Fico war dort im Haus der Kultur mit Anhängern zusammengetroffen. Die Polizei riegelte den Tatort ab, ein Verdächtiger sei festgenommen worden, hies es.

Der Rettungsdienst teilte der slowakischen Nachrichtenagentur TASR mit, ein Hubschrauber mit einem Notarzt sei nach dem Anschlag an den Tatort entsandt worden. Über den genauen Zustand Ficos äusserte sich der Rettungsdienst zunächst nicht. Nach Angaben des Krankenhauses, in dem Fico zunächst behandelt wurde, war er bei der Einlieferung bei Bewusstsein. Er wurde wegen Schusswunden behandelt und nun in ein anderes Krankenhaus gebracht. Berichten von TA3 zufolge wurden vier Schüsse abgefeuert und der 59-jährige Fico dabei in den Bauch getroffen. Das Regierungsbüro bestätigte, dass Fico sich in einer lebensbedrohlichen Lage befindet. (mc/pg)