Sportwagenbauer Ferrari startet mit Zuwächsen

Maranello – Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat zum Jahresstart trotz nur geringer Verkaufssteigerungen deutlich mehr verdient. Der Umsatz zog um 13 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten.

Dabei waren die Verkäufe nur um rund ein Prozent auf 3.593 Autos gestiegen. Ferrari-Chef Benedetto Vigna führte das auf neue Automodelle sowie mehr Sonderausstattungen zurück. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog das Ergebnis um 15 Prozent auf 693 Millionen Euro an. Analysten hatten das im Schnitt in etwa erwartet.

Unter dem Strich stieg das Nettoergebnis um 17 Prozent auf 412 Millionen Euro. Die Aktie notierte in Mailand nach der Mitteilung 0,6 Prozent im Minus. Zuvor hatte sie noch etwas stärker verloren.

Während Ferrari in China – wie andere Autobauer im Premium- und Luxusbereich auch – seit geraumer Zeit Probleme hat und auch im ersten Quartal einen Verkaufsrückgang um ein Viertel hinnehmen musste, konnten Europa und Amerika zulegen.

Europa ist für Ferrari die mit Abstand wichtigste Region. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Ferrari hatte bereits mitgeteilt, dass die Zölle in den USA die anvisierten operativen Margen (Ebit und Ebitda) um einen halben Prozentpunkt schmälern könnten. Die Italiener hatten Preiserhöhungen für viele Modelle um bis zu zehn Prozent angekündigt. (awp/mc/ps)

