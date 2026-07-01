Syngenta ernennt Hengde Qin zum CEO

Basel – Beim Agrochemie-Konzern Syngenta kommt es zu einem Chefwechsel. Per 1. August 2026 wird der Chinese Hengde Qin Jeffe Rowe ablösen, der nach zehn Jahren bei Syngenta in die USA zurückkehren wird.

Qin ist derzeit noch Chief Operating Officer von Syngenta und Leiter der Sparte Saatgut, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuvor war er bereits als Finanzchef für Syngenta tätig. Qin ist seit 2023 in Basel stationiert.

Qin ist seit 2020 Mitglied der Geschäftsleitung der Syngenta-Gruppe und hatte leitende Positionen in den Bereichen Geschäft, Finanzen, Personalwesen und globale Betriebsabläufe inne. Während seiner Amtszeit war er als Finanzchef und Personalvorstand der Syngenta-Gruppe sowie als Präsident der Syngenta-Gruppe China tätig. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Syngenta-Gruppe.

Zuvor hatte Qin CEO-Positionen bei zwei börsennotierten Unternehmen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong inne. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Management vom East China Engineering Institute of Technology, einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Huazhong University of Science and Technology sowie einen MBA von der China Europe International Business School. (mc/pg)