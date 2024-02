Taylor Swift im Zentrum wilder Verschwörungsmythen

Popstar Taylor Swift ist in den USA derzeit Ziel rechtsextremer Verschwörungstheorien. Fox News und rechte Podcaster behaupten, Swift und ihr Freund, der NFL-Spieler Travis Kelce, seien in eine angebliche Verschwörung der Demokraten verwickelt.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem der «Nachrichtensender» Fox News nicht über Taylor Swift berichtet. Auslöser des künstlich hochgejazzten Themas sind Anhänger von Donald Trump, darunter der Trump-freundliche Podcast-Moderator Mike Crispi und der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy.

Sie haben in den vergangenen Wochen zum Teil gezielt völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen in Umlauf gebracht: Swifts Beziehung zu dem NFL-Spieler Travis Kelce und ihr möglicher Auftritt beim Super Bowl seien Teil einer Verschwörung der Demokraten, um die Präsidentschaftswahlen 2024 zu beeinflussen. Swift hatte sich für die Wahl von Joe Biden im Jahr 2020 ausgesprochen. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram hat sie fast 280 Millionen Follower, von denen mehrere Millionen aber nicht in den USA leben dürften.

Super-Bowl-Auftritt als politische Plattform?

Die Behauptung des Verschwörungsmythos: Swift würde in der Halbzeitpause des Super Bowls auftreten und dort für die Wahl von Joe Biden werben. An ihrer Seite ihr Freund Travis Kelce, Spieler der Kansas City Chiefs.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei BR24