moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Trump: Glaube nicht an Angriff Kiews auf Putins Residenz
Politik International

Trump: Glaube nicht an Angriff Kiews auf Putins Residenz

Trump: Glaube nicht an Angriff Kiews auf Putins Residenz
US-Präsident Donald Trump. (Official White House Photo by Daniel Torok)
Von moneycab

Washington – US-Präsident Donald Trump geht nicht mehr von einem Angriff der Ukraine auf die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin aus. Er glaube nicht, dass dieser Angriff stattgefunden habe, sagte der Republikaner auf eine Nachfrage von Journalisten. Vor einer Woche hatte Trump nach einem Gespräch mit Putin den angeblich geplanten Angriff noch kritisiert.

Seit dem 29. Dezember behauptet Russland, dass die Ukraine versucht habe, die Waldai-Residenz Putins mit Kampfdrohnen anzugreifen. Kiew hatte das vehement bestritten. Putin hatte auch Trump über den angeblich geplanten Angriff informiert, der danach etwa sagte: «Das ist nicht gut.»

CIA: Kein Angriff auf Residenz
Der US-Geheimdienst CIA hatte dann die Erkenntnis erlangt, dass die Ukraine weder Putin ins Visier genommen noch eine seiner Residenzen angegriffen hat, wie Medien wenige Tage später berichteten. Damit widersprach der Auslandsgeheimdienst den schweren Vorwürfen aus Moskau.

Die Ukraine sah in Moskaus Behauptung einen russischen Vorwand, den Krieg trotz laufender Verhandlungen um eine Friedenslösung weiter fortzusetzen und erneut auch Regierungsgebäude in Kiew angreifen zu wollen. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Trump entmachtet Maduro – USA wollen Venezuela führen und Übergang gewährleisten
US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform "Truth Social" ein Foto veröffentlicht, das Nicolás Maduro nach seiner Festnahme durch US-Elitesoldaten zeigt. (Foto: Truth Social)
3.Januar 2026 — 17:00 Uhr
Trump entmachtet Maduro – USA wollen Venezuela führen und Übergang gewährleisten

US-Präsident Donald Trump forciert den Machtwechsel in Venezuela. Die USA griffen auf Befehl Trumps das ölreiche südamerikanische Land in der Nacht zum Samstag an. Spezialeinheiten nahmen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro und dessen Frau Cilia Flores fest.

Trump bestätigt US-Angriff auf Hafengebiet in Venezuela
Von vorne nach hinten: Das amphibische Angriffsschiff USS Iwo Jima, der Lenkwaffenzerstörer USS Gonzalez und das amphibische Transportdockschiff USS Fort Lauderdale vor der Küste Venezuelas. (Foto: U.S. Navy)
30.Dezember 2025 — 16:19 Uhr
Trump bestätigt US-Angriff auf Hafengebiet in Venezuela

Im eskalierenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela haben die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in dem südamerikanischen Land angegriffen.