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Trump: Moskau und Kiew stoppen Angriffe auf Energieanlagen
Politik International

Trump: Moskau und Kiew stoppen Angriffe auf Energieanlagen

Trump: Moskau und Kiew stoppen Angriffe auf Energieanlagen
US-Präsident Donald Trump. (Official White House Photo by Daniel Torok)
Von moneycab

Washington – US-Präsident Donald Trump hat zum wiederholten Mal behauptet, dass die Ukraine und Russland künftig auf Angriffe auf den Energiesektor der jeweils anderen Kriegspartei verzichten wollen. Die teilweise Waffenruhe gelte mit sofortiger Wirkung, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. «Beide Seiten haben dem zugestimmt. Bitte halten Sie sich daran!» Bestätigungen aus Russland und der Ukraine für die Übereinkunft lagen zunächst nicht vor.

Mit einer ähnlichen Äusserung war Trump bereits Mitte September vorgeprescht. Beide Seiten hatten ihre Angriffe danach allerdings fortgesetzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dem Portal «Axios», die Trump zufolge vereinbarte Waffenruhe «ist mir neu. Aber wenn die Russen einem Energie-Waffenstillstand zustimmen, wird die Ukraine ebenfalls zustimmen.» (awp/mc/pg)

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