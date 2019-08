Türkischer Pensionsfonds will Stahlproduzenten British Steel kaufen

London / Istanbul – Eine Tochter des türkischen Pensionsfonds Oyak soll den insolventen Stahlproduzenten British Steel übernehmen. Das teilte die britische Regierung am Freitag mit. Die Ataer Holding habe ein akzeptables Angebot für alle Teile des zweitgrössten britischen Stahlherstellers vorgelegt. Beide Seiten wollen nun in exklusiven Verhandlungen die Einzelheiten der Übernahme klären.

„Ich werde versuchen, diesen Prozess in den kommenden Wochen abzuschliessen“, sagte der offiziell bestellte Insolvenzverwalter der Mitteilung zufolge. Unterdessen werde British Steel den Betrieb fortsetzen. Kunden würden weiterhin wie normal beliefert. Oyak zufolge soll die Übergabe noch in diesem Jahr stattfinden.

Oyak ist der Pensionsfond der türkischen Streitkräfte und besitzt Anteile am grössten türkischen Stahlproduzenten Erdemir. Oyak-Geschäftsführer Süleyman Savas Erdem bezeichnete die Investition in einer Mitteilung als eine der „grössten Errungenschaften der türkischen Stahlindustrie“.

British Steel seit Mai 2019 in Insolvenz

Brexit-Unsicherheiten, schwache Nachfrage und hohe Rohstoffpreise hatten den zweitgrössten britischen Stahlfabrikanten im Mai in die Insolvenz getrieben. British Steel hat rund 5000 Mitarbeiter, viele davon in Scunthorpe rund 290 Kilometer nördlich von London. Die Stahlindustrie ist in Grossbritannien seit den 1970er Jahren auf dem absteigenden Ast. Allein seit 1997 ist die Produktion von damals 18,3 Millionen Tonnen auf rund 7,5 Millionen Tonnen 2017 zurückgegangen.

Der Name British Steel erinnert an den grossen britischen Stahlhersteller, der 1967 durch die Verstaatlichung aus kleineren Privatfirmen entstand. Die Firma wurde aber 1988 privatisiert und fusionierte 1999 mit dem niederländischen Stahlwerk Koninklijke Hoogovens zu Corus. Corus wurde wiederum 2007 von Tata Steel gekauft, das heute der grösste britische Stahlproduzent ist und zur indischen Tata-Gruppe gehört. 2016 wurden grosse Teile der britischen Tata-Steel-Aktivitäten wiederum an den privaten Investor Greybull Capital veräussert und als British Steel weitergeführt. (awp/mc/ps)

British Steel