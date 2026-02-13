Ukraine-Verhandlungen starten am Dienstag in Genf

Moskau – Die nächste Verhandlungsrunde zum Ukraine-Krieg zwischen Moskau, Kiew und Washington wird am kommenden Dienstag und Mittwoch in Genf stattfinden. Dies teilte der Kreml am Freitag mit. Die Schweiz steht mit allen Parteien in Kontakt.

Die Schweiz unterstütze jede diplomatische Initiative, die auf einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine abziele, teilte das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) dazu auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Das EDA stehe mit allen Parteien in Kontakt und biete kontinuierlich seine guten Dienste an, um einen Weg zum Frieden zu finden. Dieses Angebot sei bei den Gesprächen letzte Woche in Kiew und Moskau erneut bekräftigt worden. Das Schweizer Aussendepartement stehe den Parteien zur Verfügung, um Gespräche zu erleichtern und Treffen in der Schweiz zu organisieren.

Medinski leitet russische Delegation

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der Nachrichtenagentur Ria Novosti: «Die nächste Verhandlungsrunde (…) findet am 17. und 18. Februar in Genf statt, ebenfalls im Dreierformat zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und der Ukraine.» Er präzisierte, dass der Unterhändler und Berater des russischen Präsidenten, Wladimir Medinski, der bereits an mehreren Verhandlungsrunden zwischen der Ukraine und Russland teilgenommen hat, die Moskauer Delegation in Genf leiten werde.

Auf diese Ankündigung angesprochen, bestätigte der Berater des ukrainischen Staatschefs, Dmytro Lytvyn, dass sich die Delegation aus Kiew auf diese Gespräche in der Schweiz «vorbereite».

Am Mittwoch hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass die Vereinigten Staaten vorgeschlagen hätten, nächste Woche in Miami eine dritte Runde direkter Gespräche zwischen Kiew und Moskau zu organisieren, nachdem in diesem Jahr bereits zwei Treffen in Abu Dhabi stattgefunden hatten.

Laut dem ukrainischen Präsidenten habe Kiew diesem Treffen in Florida «sofort» zugestimmt. «Für uns ist es nicht wichtig, ob das Treffen in Miami oder Abu Dhabi stattfindet. Das Wichtigste ist, dass es Ergebnisse gibt».

Seit Januar laufen unter Vermittlung der USA wieder direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Russland, die Ukraine und die USA haben in den letzten Wochen zwei Verhandlungsrunden in Abu Dhabi geführt. (awp/mc/pg)