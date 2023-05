Berlin – Unternehmen sind in immer stärkerem Maße darauf angewiesen, von ihren Stakeholdern als vertrauenswürdige Partner wahrgenommen zu werden, wenn sie eine langfristig starke Wettbewerbsposition einnehmen wollen. Ein strategisches Online-Reputation-Management-Konzept stellt dabei einen neuralgischen Erfolgsfaktor dar. Damit werden Führungspersönlichkeiten von Unternehmen als vertrauenswürdige und kompetente Innovatoren positioniert, die mit ihrem Standing letztlich auch das Image ihrer Marke, ihres Unternehmens und ihrer Produkte stärken. Was in der Theorie den meisten einleuchtet, bereitet in der Praxis oft Probleme – dann nämlich, wenn zwar ORM-Maßnahmen initiiert werden, ihre Potenziale aber nicht mit zusätzlicher SEO-Power voll entfaltet werden.

Als Gründer der erfolgreichen ORM- und SEO-Agentur seosupport haben Vincent Sünderhauf und Sebastian Petrov dem Problem als Erste auf den prominenten Platz verholfen, den es in den Business-Plänen moderner Unternehmen verdient.

Klassische Werbung ist oft nicht ausreichend

Unternehmen werden immer stärker in die Pflicht genommen, sicher und konsistent mit Kunden, Öffentlichkeit, aber auch mit ihren Mitarbeitern und politischen Institutionen zu kommunizieren. Typische Anlässe hierfür sind etwa kritische Artikel in Magazinen, negative Produktrezensionen und rufschädigende Kommentare auf Social-Media-Plattformen. Da sich immer mehr Menschen von den Erfahrungen anderer Nutzer beeinflussen lassen, können sich unbehandelte negative Kommentare schnell ausbreiten und Reputation und Umsätze in kapitalem Ausmaß schädigen.

Deshalb muss Unternehmen daran gelegen sein, bereits proaktiv einen vertrauenerweckenden transparenten Eindruck bei seinen Stakeholdern zu hinterlassen. Werbung, die allein auf eine Steigerung des Absatzes ausgerichtet ist, ist hierbei nicht nur wenig zielführend, sie kann sich sogar kontraproduktiv auswirken. Vielmehr werden strategische Ansätze erforderlich, die ein klar umrissenes Unternehmensbild definieren, das konsequent nach innen und außen kommuniziert wird. Unternehmen, die einen transparenten Kommunikationsstil pflegen, leiden deutlich weniger unter Shit Storms und können schneller und effektiver Gegenmaßnahmen einleiten. Und auch in vielen anderen Krisensituationen bieten Online-Reputation-Management-Maßnahmen eine starke Unterstützung, wenn es darum geht, die Initiative zurückzuerlangen.

Die wichtigste Voraussetzung für ORM-Maßnahmen – eine starke Marke

Fehlt ein klar definiertes Markenbild, können ORM-Maßnahmen nicht ihre beabsichtigte Wirkung entfalten. Mehr noch, sie können sogar negative Folgen haben.

Im Kern steht das Markenbild eines Unternehmens für die Gründe, aus denen es so handelt, wie es handelt. Grundsätzlich kann man es sich also als eine Weiterentwicklung des Corporate-Identity-Konzepts vorstellen, das die ganzheitliche Konzeption von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen einschließt. Dazu gehören Logos, Services, die Produktgestaltung, aber auch die Work-Life-Balance der Mitarbeiter und die Kommunikation des Unternehmens in Krisensituationen.

Mit der Entwicklung einer Corporate Brand verfolgt man das Ziel, eine Unternehmensmarke langfristig im Bewusstsein der Zielgruppe zu verankern. So soll es stets als glaubwürdiger und transparent agierender Partner wahrgenommen werden, dem man auch in schwierigen Zeiten treu ist.

Die Herstellung von Vertrauen und dessen Festigung spielen dabei eine zentrale Rolle. Schließlich nimmt man auf Dauer nur das Unternehmen als verlässlichen Partner wahr, das in Krisen offen kommuniziert, darüber hinaus aber auch sein Know-how effektiv vermarktet. Das ist vor allem in Zeiten von Bedeutung, in denen Produkte immer austauschbarer werden und der Konkurrenzdruck immer mehr zunimmt.

Stärkung der Reputation mithilfe von Fachartikeln

Wenn ein Kunde sich entschließt, einem Unternehmen sein Vertrauen zu schenken, erwartet er dafür eine integre und kompetente Unternehmensführung. Entsprechend wichtig wird es, diese Eigenschaften nach außen zu kommunizieren.

Eine effektive Möglichkeit hierfür stellen Fachartikel in reichweitenstarken Medien dar. Damit können sich Führungskräfte als Experten positionieren und im Kopf ihrer Zielgruppe an Präsenz gewinnen. Ein großer Vorteil besteht dabei darin, dass Fachartikel typische Probleme aus dem Alltag der Rezipienten lösen und deshalb nicht als Werbung, sondern als gern gesehen Hilfe wahrgenommen werden. Das sorgt dafür, dass die kommunizierte Botschaft ihre Wirkung deutlich nachhaltiger entfaltet.

Der Großteil der Unternehmen kommt im Tagesgeschäft allerdings kaum dazu, anspruchsvolle Artikel dieser Art zu veröffentlichen. Deshalb nutzen sie die Hilfe von spezialisierten Agenturen wie seosupport, die professionelle Redaktionen besitzen, die die Veröffentlichung auf renommierten Medien begleiten. seosupport ist in den Bereichen SEO und ORM deutschlandweit führend und wächst auch in der Schweiz stark. Von den Leistungen profitieren unter anderem große Marken wie BETTERHOMES, der führende Immobilienmakler der Schweiz, und das 130 Jahre alte Traditionsunternehmen Schokolade Frey.

SEO-Faktoren oft unzureichend berücksichtigt

Eine Besonderheit von seosupport besteht darin, dass Fachartikel hier nicht nur unter redaktionellen, sondern auch unter SEO-technischen Gesichtspunkten betrachtet werden. So ist sichergestellt, dass die Artikel nicht nur fachlich überzeugen, sondern über Suchmaschinen auch die gewollte Reichweite generieren. So arbeitet seosupport etwa mit mehr als 16’000 Partnern zusammen. Medien, die Unternehmen sonst nicht offenstehen, können über dieses Netzwerk effektiv erschlossen werden. Ein großer Vorteil besteht dabei darin, dass über Artikelveröffentlichungen auch starke Backlinks aufgebaut werden können, die die Unternehmenswebseite unter SEO-Gesichtspunkten stärken.

seosupport ist darüber hinaus die einzige SEO-Agentur im DACH-Raum, die Suchmaschinenoptimierung und digitale Markenpositionierung in einem ganzheitlichen Ansatz kombiniert, wobei ein zentrales Augenmerkt auf dem ROI (Return on Investment) liegt. Die Idee kam, als seosupport in der Anfangszeit einen wachsenden Trend von Unternehmen bemerkte, die trotz eines steigenden Traffics nicht mehr Verkäufe oder Abschlüsse erzielten. Das Problem bestand hier oft darin, dass die Unternehmen es versäumten, aktiv an ihrer Online-Reputation zu arbeiten. Hier hilft seosupport, mit einem umfassenden Audit Optimierungspotenziale zu eruieren und diese im Rahmen eines langfristigen strategischen Ansatzes effektiv zu entfalten.

Fazit

Für Unternehmen wird es immer wichtiger, Online-Reputation-Konzepte nicht isoliert zu betrachten, sondern mit schlagkräftigen SEO-Strategien zu kombinieren. Nur so können sie sich dauerhaft im Wettbewerb behaupten und auch in Zeiten von Shit-Storms, negativen Google-Rezensionen und einem immer stärkeren Kostendruck erfolgreich sein. Unverzichtbar ist dabei eine transparente Kommunikation der eigenen Werte und Kompetenzen nach außen. Eine Veröffentlichung hochwertiger Fachartikel über reichweitenstarke Medien bietet diesbezüglich erhebliche Potenziale – vorausgesetzt, dass zentrale SEO-Aspekte ausreichend stark gewichtet werden. (seosupport/mc/hfu)