US-Aussenministerium genehmigt Patriot-Lieferung an Ukraine

Washington – Das US-Aussenministerium hat den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot an die Ukraine genehmigt. Der Auftrag habe einen Wert von geschätzt 2,1 Milliarden Dollar und werde komplett von Verbündeten der Ukraine finanziert, teilte das Ministerium mit.

Nach US-Angaben beteiligen sich unter anderem Deutschland, Kanada und Norwegen an den Kosten. Wann die Waffen in der Ukraine ankommen könnten, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich auf der Plattform X zwar für die Genehmigung der Flugabwehrraketen, drang allerdings auf schnellere Hilfe für den bevorstehenden Winter. Seinen Angaben nach sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen. Die Ukraine bitte um Entscheidungen, die den Schutz von Menschenleben nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährleisteten, sondern dann, wenn die Bedrohung bestehe, betonte er.

Selenskyj hatte zuletzt mehrfach Verzögerungen bei der Lieferung von Abfangraketen beklagt. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion. (awp/mc/ps)