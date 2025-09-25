moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet
USA

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet
Beschäftigte in einem Ford-Werk in den USA.
Von moneycab

Washington – Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in einer dritten Schätzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einer Bestätigung der Zweitschätzung von 3,3 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war das BIP noch um 0,6 Prozent geschrumpft.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
UBS senkt BIP-Prognose für 2026 leicht
Die BIP-Entwicklung dürfte laut den UBS-Experten in den kommenden Quartalen stark davon abhängen, wie hoch die US-Zölle für Schweizer Exporteure letztendlich ausfallen werden. (Adobe Stock)
29.August 2025 — 12:13 Uhr
UBS senkt BIP-Prognose für 2026 leicht

Die Konjunkturlage in der Schweiz bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Die BIP-Entwicklung dürfte laut den UBS-Experten in den kommenden Quartalen stark davon abhängen, wie hoch die US-Zölle für Schweizer Exporteure letztendlich ausfallen werden.