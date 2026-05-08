moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

USA: Beschäftigung im April unerwartet deutlich gestiegen
USA

USA: Beschäftigung im April unerwartet deutlich gestiegen

USA: Beschäftigung im April unerwartet deutlich gestiegen
(Foto: Wal Mart)
Von moneycab

Washington – Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im April stärker als erwartet gestiegen. Ausserhalb der Landwirtschaft legte die Zahl um 115.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte.

Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 65.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings um insgesamt 16.000 Stellen nach unten revidiert.

Die Arbeitslosigkeit ist derweil stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte im April nach Ministeriumsangaben auf 4,3 Prozent. (awp/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: