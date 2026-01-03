Nach Angriffen auf Venezuela: Trump vermeldet Festnahme von Präsident Maduro

Washington/Caracas – Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Aussenminister Christopher Landau für seine «Verbrechen» zur Rechenschaft gezogen. «Der Tyrann ist gestürzt», schrieb Landau auf X. Maduro war in den USA schon 2020 unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. Zudem setzte die US-Regierung eine Art Kopfgeld in der Höhe von 50 Millionen Dollar auf ihn aus.

Am frühen Samstagmorgen hatte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social einen grossangelegten Angriff auf Venezuela bestätigt, bei dem der Staatschef Maduro und dessen Ehefrau gefasst und ausser Landes gebracht worden seien. Für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) kündigte er eine Pressekonferenz an. Dann sollen Details bekanntgemacht werden.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

US-Aussenminister Marco Rubio soll nach Angaben des republikanischen Senators von Utah, Mike Lee, angekündigt haben, dass Maduro in den USA vor Gericht gestellt werden soll. Die Militärschläge wurden demnach «zum Schutz und zur Verteidigung» derer ausgeführt, die den Haftbefehl vollstreckten. Lee, der zunächst Zweifel an der Rechtmässigkeit des US-Vorgehens geäussert hatte, zeigte sich damit zufrieden. Das falle wohl unter Artikel zwei der US-Verfassung, wonach US-Militärangehörige vor Angriffen oder bevorstehenden Angriffen geschützt werden dürfen, so Lee nach einem entsprechenden Telefonat mit Rubio. Rubio habe zudem gesagt, dass es keine weiteren Angriffe auf Venezuela geben werde.

Venezuelas Hauptstadt Caracas war seit etwa 2 Uhr Ortszeit (7 Uhr MEZ) von schweren Explosionen erschüttert worden. Die venezolanische Regierung warf der US-Regierung einen «schweren militärischen Angriff» vor, der sich gegen «zivile und militärische Orte in Caracas und den Bundesstaaten Miranda, Aragua sowie La Guaira rund um Caracas» gerichtet habe. Die Angriffe stellten eine Verletzung der UN-Charta dar, hiess es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze – wie die grossen Ölvorkommen – Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. Venezuela erklärte den Ausnahmezustand und eine Mobilisierung des ganzen Landes zur Abwehr.

Venezuela spricht von toten Soldaten und Zivilisten

Bei dem US-Angriff in Venezuela kamen nach Regierungsangaben sowohl Soldaten als auch Zivilisten ums Leben. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen.

Angriffe wohl auf Militärstützpunkte und Häfen

Die Luftangriffe richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Unter anderem soll Fuerte Tiuna – die wichtigste Militärbasis des Landes – in Caracas angegriffen worden sein. In venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken waren Aufnahmen von Explosionen und Rauchsäulen in der Hauptstadt Caracas zu sehen.

Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Nahe dem Präsidentenpalast Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der venezolanischen Sicherheitskräfte zu sehen.

BREAKING: The United States appears to have begun bombing Venezuela. Massive airstrikes are underway. War is here. pic.twitter.com/OyMtTI4kdC — MeidasTouch (@MeidasTouch) January 3, 2026

#Urgente 🚨 Helicopteros arrollados, disparan misiles directos sobre Fuerte Tiuna. pic.twitter.com/qugHnBqKAb — Noticias VN (@NoticiaVN) January 3, 2026

CBS: Trump segnete Angriffe bereits vor Tagen ab

Einem Medienbericht zufolge hatte Trump bereits vor Tagen grünes Licht für Angriffe auf Venezuela erteilt. Militärvertreter hätten erwogen, die Attacken an Weihnachten durchzuführen, berichtete der US-Nachrichtensender CBS News unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aufgrund der US-Luftschläge in Nigeria gegen Ziele des Islamischen Staates (IS) seien die Pläne dann allerdings verschoben worden.

CNN: US-Senatsausschuss nicht über Angriff informiert

Ein für Militärangelegenheiten zuständiger Senatsausschuss wurde laut einem Medienbericht nicht über den US-Angriff auf Venezuela vorab informiert. Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump hätten dafür keine Notwendigkeit gesehen, berichtete der US-Sender CNN und berief sich auf eine damit vertraute Quelle. Einige der Kongressmitglieder hätten dagegen darauf bestanden, vor militärischen Vorgehen benachrichtigt zu werden.

USA haben massive Streitmacht vor Venezuela zusammengezogen

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war in den letzten Monaten eskaliert. Seit September hatte das US-Militär in der Karibik und im Pazifik mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote angegriffen. Dabei wurden nach US-Regierungsangaben mehr als 100 Menschen getötet.

Zuletzt hatten US-Streitkräfte Trump zufolge einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela angegriffen. «Es gab eine grosse Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden», sagte er.

Zudem bauten die US-Streitkräfte ihre Präsenz in der Karibik massiv aus. Unter anderem wurden zusätzliche Kampfflugzeuge und der weltgrösste Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» – begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber – in die Region verlegt. Offiziell richtet sich der Einsatz «Südlicher Speer» («Southern Spear») gegen den Drogenschmuggel.

Allerdings gilt Venezuela nicht als Produktionsland von Drogen, sondern als Transitland – und zwar vor allem für den europäischen Markt. Nach Einschätzung von Experten ist die Streitmacht für einen Einsatz gegen Drogenschmuggler überdimensioniert.

Weltgrösste Ölreserven in Venezuela

Maduro wiederum unterstellt den USA, es auf Venezuelas riesige Ölreserven abgesehen zu haben. Das südamerikanische Land verfügt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel (je 159 Liter) über die grössten Ölreserven der Welt. Wegen Sanktionen, Missmanagement und fehlender Investitionen bleibt die Förderung allerdings weit hinter den Möglichkeiten zurück.

Das legen auch mehrere Manöver nahe, bei denen die USA zwei Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht haben. Bei einem dritten Tanker hatten die Streitkräfte es zumindest versucht. (awp/mc/pg)