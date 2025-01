USA: Privatwirtschaft schafft weniger Stellen als erwartet

Washington – Die Privatwirtschaft in den USA hat im Dezember weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 122.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 140.000 erwartet worden. Im November hatte der Stellenaufbau bei 146.000 gelegen.

«Im letzten Monat des Jahres 2024 verlangsamte sich das Wachstum auf dem Arbeitsmarkt, und zwar sowohl bei den Neueinstellungen als auch bei den Lohnzuwächsen», kommentierte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP. «Das Gesundheitswesen stach in der zweiten Jahreshälfte hervor und schuf mehr Arbeitsplätze als jeder andere Sektor.»

Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein weniger robuster Arbeitsmarkt spricht tendenziell für Zinssenkungen. Allerdings hatte die Fed die Zinssenkungserwartungen zuletzt gedämpft – auch wegen des insgesamt starken Arbeitsmarktes. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht. (awp/mc/pg)