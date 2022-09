Wahlen in Brasilien: Bin Laden will ins Parlament

Brasilien wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten und Tausende Abgeordnete. Mit schrillen Auftritten und bizarren Künstlernamen ringen die Kandidaten um Aufmerksamkeit.

Jésus Lima ist wieder da und damit daran keinerlei Zweifel mehr bestehen, hat der Politiker der brasilianischen Arbeiterpartei ein Video von sich ins Netz geladen. Es zeigt den 62-Jährigen, wie er in seinem Wohnzimmer langsam aus einem Sarg steigt, während im Hintergrund der Trauermarsch von Chopin ertönt. In den Neunzigerjahren wurde Lima Opfer eines Attentats, jetzt sagt er grinsend in die Kamera: «Sie haben versucht, mich umzubringen, aber das haben sie nicht geschafft. Ich bin auferstanden. Ich bin zurück und kämpfe weiter!»

Willkommen im brasilianischen Wahlkampf, dem wohl buntesten und oft auch bizarrsten, den es auf der Welt geben dürfte.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei Sueddeutsche.de