Billy Kneubühl, Oracle Country Leader Switzerland, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Kneubühl, Sie sind seit Januar 2022 für das Schweizer Geschäft von Oracle verantwortlich. Welches waren die wichtigsten Veränderungen, die Sie vorgenommen haben, und welche Strategie verfolgen Sie mit Oracle Schweiz?

Billy Kneubühl: Den Wandel hin zu einem Cloud-Services-Geschäft haben wir fortgesetzt und das macht nun den grössten Teil unseres Wachstums in der Schweiz aus. Wir haben einen einzigartigen Ansatz gewählt und eine vollständige, offene und einheitliche Suite von Cloud-Lösungen entwickelt, um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Schweizer Kunden zu erfüllen. Diese reicht von branchenspezifischen Lösungen über Kernanwendungen bis hin zur Infrastruktur. Darüber hinaus haben wir unsere Strategie weiter ausgebaut, um unseren Kunden mehr Flexibilität zu bieten, damit sie auf Cloud-Funktionen zugreifen und sie dort einsetzen können, wo sie sie benötigen. Sei es in bestimmten Rechenzentren, in einem dedizierten oder souveränen Cloud-Modell oder in Multi-Cloud-Umgebungen. Dadurch können die Vorteile der Cloud für viel mehr Unternehmen und Geschäftsprobleme genutzt werden.

Die Akzeptanz von KI nimmt derzeit rasant zu. Schweizer Unternehmen beginnen damit, sie in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren. Wir aktualisieren unsere Fähigkeiten, um sie auf diesem Weg zu unterstützen. Unsere Strategie ist es, KI in jeden Teil des Angebots einzubetten, damit wir Schweizer Kunden in die Lage versetzen, KI in ihren gesamten Geschäftsabläufen einzusetzen.

Neben der Cloud-Infrastruktur und den Oracle-Anwendungen gibt es auch dedizierte Hardware (Speicher und Server). Wie verteilt sich der Umsatz auf die verschiedenen Produktbereiche, wo ist das grösste Wachstum zu verzeichnen?

Unser Cloud-Geschäft wächst weiterhin mit einer der schnellsten Raten aller Hyperscaler, und KI wird zu einem der wichtigsten Treiber unseres Oracle Cloud Infrastructure (OCI)-Geschäfts. Die Kunden sehen, dass unsere Cloud der nächsten Generation Hochleistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis bietet. Ausserdem bieten wir unseren Kunden die Flexibilität und die Wahl, wie sie die Cloud vor Ort, in der öffentlichen Cloud oder in einer Kombination aus beidem bereitstellen wollen – was für uns ein grosses Unterscheidungsmerkmal ist.

Unser Cloud-Datenbankgeschäft wächst, und wir erwarten, dass es aufgrund unserer Multi-Cloud-Partnerschaften mit AWS, Microsoft Azure und Google Cloud weiter zunehmen wird.

Und schliesslich hat unser Anwendungsgeschäft, sowohl vertikal als auch horizontal, in den letzten Jahren in den wichtigsten Schweizer Branchen ein enormes Wachstum erfahren. Wir sind der einzige Cloud-Anbieter, der über ein integriertes Paket von horizontalen End-to-End-Anwendungen für Finanzen, HR, Lieferkette , Vertrieb, Service und Marketing sowie Hunderte von branchenspezifischen Anwendungen verfügt. Unsere Kunden wissen, dass die Tiefe und Breite unseres Portfolios ihnen helfen kann, ihre unmittelbaren Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig eine Grundlage für zukünftiges Wachstum und Chancen zu schaffen.

Gerade hat in Las Vegas die Oracle CloudWorld mit einer Flut von Innovationen und Ankündigungen stattgefunden. Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Neuerungen, die auch den Schweizer Markt beeinflussen werden?

Unsere neu angekündigte Partnerschaft mit AWS wird einen grossen Einfluss auf den Schweizer Markt haben. Die Partnerschaft ermöglicht es den Kunden, sowohl auf die Oracle Autonomous Database mit dedizierter Infrastruktur als auch auf den Oracle Exadata Database Service innerhalb von AWS zuzugreifen und wichtige Funktionen über die verschiedenen Clouds hinweg zu kombinieren. Dies ergänzt unsere Multicloud-Kooperationen mit Google Cloud und Microsoft Azure und spiegelt unser Engagement wider, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Workloads problemlos in verschiedenen Cloud-Umgebungen auszuführen. Multicloud wird zur Norm, und unsere Strategie wird dazu beitragen, die Cloud-Einführung in der Schweiz zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Auf der Oracle CloudWorld haben wir auch mehrere neue Oracle KI-Innovationen angekündigt. Diese sollen unsere Kunden dabei unterstützen, KI schnell und einfach in ihren Unternehmen einzusetzen. Dazu gehören neue KI-Agentenfunktionen innerhalb der Oracle Fusion Cloud Applications Suite, um neue Produktivitätsniveaus in den Bereichen Finanzen, Lieferkette, HR, Vertrieb, Marketing und Service zu erreichen. Wir haben auch neue generative KI-Funktionen in OCI angekündigt. Darunter einen generativen KI-RAG-Agentenservice, der Retrieval-Augmented-Generation-Funktionen bietet und Kunden dabei hilft, die Anwendung von KI auf ihre Geschäftsdaten zu vereinfachen, um verschiedene Anwendungsfälle wie die Optimierung von Call-Centern und die Beschleunigung von Rechtsrecherchen zu adressieren. Darüber hinaus bietet unser umfassendes Angebot an generativen KI-Services Lösungen, die sich in den täglichen Betrieb integrieren lassen und es Unternehmen ermöglichen, sofortige und reale Geschäftsergebnisse zu erzielen. Oracle Code Assist zum Beispiel hilft Entwicklern, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen, indem es ihnen intelligente Vorschläge für die Erstellung und Optimierung von Anwendungen in modernen Programmiersprachen liefert.

Ebenso bemerkenswert ist die Entwicklung von autonomen Datenbanksystemen mit integrierter künstlicher Intelligenz, auch für Funktionen wie die Sicherheit. Wie sieht Oracle die Rolle der autonomen Infrastruktur und welche Vorteile ergeben sich daraus? Bedeutet das, dass menschliche Datenbankadministratoren (DBAs) überflüssig werden und somit menschliche Fehlerquellen eliminiert werden. Das Ende des DBA-Berufs?

KI und maschinelles Lernen sind schon lange vor dem Aufkommen der generativen KI in unsere Infrastrukturschicht, unsere Plattformdienste, Datenbanken und Geschäftsanwendungen eingebettet worden. Kunden auf der ganzen Welt nutzen unsere Oracle Autonomous Database, die KI und maschinelles Lernen einsetzt, um die Bereitstellung, Sicherheit, Skalierung und Aktualisierung zu automatisieren und so die Datenverwaltung effizienter und sicherer zu machen. Und das alles ohne menschliches Eingreifen. Wir gehen davon aus, dass die Rolle dieser Art von autonomen Systemen, insbesondere in Bereichen wie der Datensicherheit, weiter zunehmen wird. Jede neue Technologiewelle bringt neue Arbeitsplätze mit sich, und bei der KI ist das nicht anders.

Da viele Länder die Verarbeitung von kritischen Daten nur noch innerhalb ihrer Landesgrenzen zulassen, dürfte die neue Zusammenarbeit mit den grossen Cloud-Anbietern (Amazon, Microsoft, Google) in lokalen Rechenzentren besonders interessant sein. Was bedeutet das für die Anbieter von Rechenzentren in der Schweiz?

Es ist ein grosser und vielfältiger Markt mit unterschiedlichen Kundenbedürfnissen. Wichtig ist, dass die Kunden die Wahl und die Flexibilität haben, auf Cloud-Funktionen zuzugreifen und sie zu ihren Bedingungen und dort einzusetzen, wo sie diese benötigen. Sei es an bestimmten Standorten oder in Rechenzentren, in einem dedizierten oder souveränen Modell oder in Multi-Cloud-Umgebungen. Dadurch werden die Vorteile der Cloud für viel mehr Unternehmen und Geschäftsprobleme nutzbar gemacht. Dies ist ein wichtiger Teil unserer Strategie.

Künstliche Intelligenz soll auch Oracles Low-Code-Entwicklungsplattform APEX noch intuitiver machen. Welche Möglichkeiten sehen Sie hier, um den zunehmenden Mangel an IT-Spezialisten zu lindern?

In der Tat wird die KI einen grossen Einfluss auf die Anwendungsentwicklung haben. So haben wir vor kurzem eine neue generative Entwicklungsinfrastruktur (GenDev) für Unternehmen angekündigt, die innovative Entwicklungstechnologien auf der Basis von Oracle Database 23ai, Oracle APEX und anderen bereitstellt, die es Entwicklern ermöglichen, mit generativer KI schnell anspruchsvolle Anwendungen zu erstellen. Die Akzeptanz dieser Technologien wird in den nächsten Jahren drastisch zunehmen. Diese Art von Fortschritt trägt dazu bei, die Fähigkeiten und die Produktivität von Entwicklern zu steigern, so dass sie die Anwendungsentwicklung vereinfachen und ihre Rolle auf strategischere und kreativere Aspekte der Entwicklung ausrichten können.

Welche Technologien haben Ihrer Meinung nach das Potenzial, unser Leben in den kommenden Jahren nachhaltig positiv zu beeinflussen?

Das Gesundheitswesen profitiert bereits enorm von Technologien wie der Cloud und der KI. Das Gesundheitswesen ist von Natur aus persönlich, aber die Branche verliert oft die menschliche Seite der Gesundheit aus den Augen. Die Bereitstellung und das Verständnis von Pflege ist komplex geworden. Ärzte verbringen doppelt so viel Zeit mit administrativen Arbeiten wie mit dem Kontakt zu Patienten.

Wir arbeiten daran, diese Herausforderung zu bewältigen, indem wir Cloud- und KI-gestützte Funktionen bereitstellen, die es Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, auf die benötigten Informationen zuzugreifen, wo und wann sie diese benötigen, sowie um klinische Entscheidungen zu unterstützen und die Patientenerfahrung zu priorisieren. Dies wird einen enormen Einfluss auf diese wichtige Branche haben.

KI wird auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, grundlegend verändern. Wir sehen bereits, wie generative KI Kunden ermöglicht, auf neue und spannende Weise mit ihren Daten umzugehen und produktiver zu sein. KI-Agenten werden sogar noch weiter gehen und Mitarbeitern und Managern helfen, ihre Arbeit effizienter zu erledigen, indem sie End-to-End-Geschäftsprozesse vollständig automatisieren und personalisierte Einblicke, Inhalte und Empfehlungen im Kontext bestimmter Geschäftsprozesse und zur Unterstützung spezieller Benutzerrollen liefern. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt.

Haben Sie am Ende des Gesprächs einen Wunsch, wie sieht er aus?

Die Schweiz ist weltweit für ihre Innovationskraft und Branchenführerschaft bekannt. Für Schweizer Unternehmen und Organisationen war es noch nie so wichtig wie heute, ihre Leistung zu steigern, Kosten zu senken und näher am Kunden zu sein. Für Unternehmen, die bereit sind, mutige Entscheidungen zu treffen, um ihr Geschäft umzugestalten, bieten sich gerade jetzt enorme Chancen, aber sie müssen klug und entschlossen sein und brauchen die richtigen Partner. Wir wollen unseren Kunden auch weiterhin helfen, ihre wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu meistern und zu gewinnen.

