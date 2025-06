Dominik Keller, Geschäftsleiter Thermalbad Zurzach AG, im Interview

von Robert Jakob

Moneycab.com: Herr Keller, mit 412’000 Eintritten erreicht das Thermalbad einen neuen Rekord. Ist in einer zunehmend verworrenen Welt die Wohlfühloase der ideale Rückzugsort?

Dominik Keller: Seit Corona ist das Gesundheitsbedürfnis stark gestiegen. Auch der Leistungsdruck in der Gesellschaft führt dazu, dass viele Menschen einen Ausgleich zum Alltag suchen. Die Therme Zurzach ist mit den aktiven wie passiven Angebote optimal aufgestellt.

In den letzten Jahren wurden stufenweise neue Attraktionen zugebaut, und im Gleichschritt stiegen die Frequenzen. Irgendwann müssen Sie doch an eine Grenze stossen?

Als grösste Therme der Schweiz haben wir ein grosses Platzangebot. Auch die Positionierung als Generationentherme hilft, dass wir über den ganzen Tag gute Besucherzahlen haben. Am Morgen kommen bereits die Familien zum Baby-Schwimmen oder die Pensionierten und gegen den Abend viele junge Badegäste.

«Als grösste Therme der Schweiz haben wir ein grosses Platzangebot. Auch die Positionierung als Generationentherme hilft, dass wir über den ganzen Tag gute Besucherzahlen haben.»

Dominik Keller, Geschäftsleiter Thermalbad Zurzach AG

Was hat es denn für neue Ideen?

Der 1998 eröffnete Spa-Bereich wird umgebaut. Neue Saunen, Arven-Ruheraum, Dampfbad und Bio Sauna. Die Fitnessfläche wird um 330 Quadratmeter vergrössert, mit einer neuen «Freihantelzone» mit Zuggeräten, Rack für Kniebeugen, diversen Kraftgeräten und Cable Motion Dual Kraftstation von LifeFitness. Insgesamt werden in diesen Bereich 1.3 Millionen investiert.

Nachdem das Problemkind Fitnesscenter am Flughafen Zürich abgestossen wurde, ist auch die Kostenseite geschrumpft. Wo gibt es da noch Optimierungspotential?

Wir sind sämtliche Bereiche laufend am Überprüfen und Weiteroptimieren. Ein grosses Potential haben wir noch in der Digitalisierung.

Der Fitnessbereich in der Therme selbst erlebte im letzten Jahr ein Hoch von 1093 auf 1231 zahlende Mitglieder. Wie viele «Folterinstrumente» stehen denn da zur Verfügung?

Nach dem Umbau werden 70 Kraftstationen und 25 Ausdauertrainingsgeräte unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen. Wir bieten mit Luftgesteuerten-, Elektronischen sowie Gewichtsblockmaschinen die neuesten Trainingsmethoden an.

«Nach dem Umbau werden 70 Kraftstationen und 25 Ausdauertrainingsgeräte unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen.»

Wie viele Besucher nutzen denn im Gegenteil die «Frühstücks-Etagère» zum ausgiebigen Brunch?

Dieses beliebte Angebot wird rund zwanzigmal pro Woche gebucht.

Energie wurde – wieder einmal – um ein Fünftel teurer. Könnten Sie auf dem Gelände noch eine zweite Photovoltaikanlage aufstellen oder rechnet sich das nicht?

Mit unseren 1122 Modulen auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern haben wir die grossen Flächen komplett mit Solarpanels belegt. Wir könnten noch auf den Dächern der Saunen zusätzliche Panels anbringen.

Für die Aktionäre gibt es erstmals seit der Pandemie wieder eine Bardividende in Höhe von zwölf Franken je Aktie. Legen Sie eine feste Quote vom Gewinn als Auszahlung fest?

Wir haben keine feste Quote für die Dividende festgelegt. Das Ziel ist jedoch langfristig und nachhaltig die Dividenden auszubezahlen.

Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis der Thermalbad Zurzach Aktie beträgt rekordtiefe 4. Wünschen Sie sich einen höheren Aktienkurs?

Klar hätten wir gerne einen höheren Aktienkurs. Wir sind auch überzeugt: wenn wir nun den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen können und keine externe Schocks wie zum Beispiel die Pandemie uns ausbremsen, dass auch die Aktie deutlich steigen wird. Der aktuelle Kurs ist sehr attraktiv, und die Nachfrage nach unseren Aktien hat sich bereits schon massiv erhöht.

«Der aktuelle Aktienkurs ist sehr attraktiv, und die Nachfrage nach unseren Aktien hat sich bereits schon massiv erhöht.»

Das Fliessbecken wird nach rund 40 Jahren gerade renoviert. Was wird sich da bis Herbst 2025 verändern?

Aktuell bauen wir das beliebte Fliessbecken für 3,4 Millionen Franken um. Das neue Becken wird aus hochwertigem, langlebigem Chromstahl gefertigt und begeistert künftig mit zahlreichen Attraktionen: Eine kraftvolle Strömung, ein Wasserfall, Sprudeleinrichtungen sowie stimmungsvolle LED-Beleuchtung sorgen für ein einzigartiges Badeerlebnis. Für besondere Freude bei Gross und Klein sorgen die liebevoll inszenierten Papa Moll-Figuren rund um das Becken – ein Spass für die ganze Familie. Damit das Becken – besonders im Winter – deutlich weniger Wärme verliert, wird es nachts grösstenteils abgedeckt. Auch an Erholung wurde gedacht: Ein neues, grosszügiges Liegedeck mit gemütlichem Lounge-Bereich lädt Eltern zum Verweilen und Geniessen ein.

Sie haben sicherlich neben dem Jahresrhythmus auch einen Wochenrhythmus. Wann ist denn der ruhigste Tag der Woche in der Therme Zurzach?

Tendenziell ist der Dienstag oder Mittwoch der ruhigste Tag in der Therme Zurzach. Generell sind die Frequenzen unter der Woche tiefer als am Wochenende oder an den Feiertagen. Zum Beispiel konnten wir am 2. Januar 2025, mit 3614 einen neuen Besucherrekord aufstellen.