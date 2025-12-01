Ewald Burgener, CEO Valiant, im Interview

von Bob Buchheit

Moneycab.com: Herr Burgener, beim Sparkonto Extra bleibt der Zins bis Ende Mai 2026 mit 0,81 Prozent garantiert. Die Vorzugskonditionen gelten nur für Neugelder. Ich nehme an, das Angebot kam gut an?

Ewald Burgener: Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Besonders freut es mich, dass wir sowohl bei Neugeldern von bestehenden Valiant Kundinnen und Kunden zulegen konnten, als auch zahlreiche Neukundinnen und Neukunden bei Valiant begrüssen dürfen.

Warum diese krumme Zahl von 0,81?

Bei der Festlegung des Zinssatzes haben wir verschiedene Faktoren berücksichtigt. Einerseits soll der Zins für Sparerinnen und Sparer im aktuellen Null-Zinsumfeld attraktiv sein. Andererseits wollten wir ein Angebot schaffen, das auch positiv auffällt und Interesse weckt, was sichtlich gelungen ist.

Eröffnet mittlerweile die Mehrheit Ihrer Kunden das Konto online?

Unsere Kundinnen und Kunden haben bei den meisten Produkten die Wahl. Einerseits stehen ihnen die Valiant App oder das Web für die digitale Eröffnung zur Verfügung. Andererseits bieten wir nach wie vor die persönliche Beratung an. Welchen Kanal unsere Kundschaft wählt, richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen. Der Anteil an Online-Eröffnungen ist abhängig vom jeweiligen Produkt, und bewegt sich in der Regel zwischen 30 und 50 Prozent.

Sie haben erneut in die Digitalisierung investiert. Wofür haben Sie das meiste Geld in die Hand genommen. Fürs Multibanking?

Wir haben in der Tat erneut in die Digitalisierung und in die Weiterentwicklung des Angebots investiert. Damit wollen wir unsere Dienstleistungen stetig verbessern und unseren Kundinnen und Kunden das Finanzleben noch einfacher gestalten. Nebst den Investitionen in Multibanking haben wir die Valiant App weiterentwickelt und Optimierungen der Webseite vorgenommen. Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich möglichst einfach im digitalen Angebot zurechtfinden. Ein immer wichtigerer Aspekt ist zudem die Sicherheit der entsprechenden Tools. Unser Ziel ist es, eine einfache, sichere und benutzerfreundliche Plattform zu bieten, um die Bankgeschäfte online zu erledigen. Wir sind überzeugt, dass sich die getätigten Investitionen langfristig auszahlen werden. Zum einen wollen wir möglichst gut unsere Kundschaft bei der Erledigung ihrer Bankgeschäfte unterstützen. Und zum anderen tragen sie auch zur Verbesserung der Effizienz von Valiant bei – eines unserer übergeordneten Ziele der Strategie Valiant 2029.

Durch die im Multibanking zusätzlich angezeigten Drittbankkonten wird eine komplette Ausgabenübersicht über alle Bankkonten ermöglicht. Sind die Privatkunden sparsamer als auch schon?

Richtig, Multibanking vereinfacht Privatkundinnen und Privatkunden vor allem die Übersicht über all ihre Bankbeziehungen. So lassen sich beispielsweise mit einem Klick bankübergreifend steuerrelevante Ausgaben identifizieren, was die Steuererklärung erleichtern kann. Auch der CO2-Fussabdruck-Rechner liefert einen umfassenderen Überblick zum eigenen Fussabdruck. Wir sehen im Multibanking jedoch auch künftig Potenzial. Aus der reinen Datensammlung kann ein übersichtliches Finanzcockpit entstehen, das unseren Kundinnen und Kunden klare und hilfreiche Tipps für ihre Finanzen gibt. Bezüglich Ausgabeverhalten der Privathaushalte in der Schweiz sehen wir keine Veränderungen – mit Ausnahme der pandemiebedingten Erholung nach 2020.

Die Neunmonatszahlen von Valiant sind solide. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent auf 108,3 Millionen Franken. Möchten Sie in Zukunft mehr?

Ich bin sehr zufrieden mit den Neunmonatszahlen von Valiant. Unser Gewinn stieg um 3,1 Prozent auf 108,3 Millionen Franken. Das zeigt, dass unsere Strategie greift. Wir haben unsere Effizienz weiter verbessert und unsere Kundenbeziehungen gestärkt. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus. Valiant will auch in Zukunft wachsen und ihre Position im Markt stärken. Wir werden uns weiter auf die Digitalisierung und die Automatisierung von Prozessen konzentrieren. Damit werden wir unsere Effizienz und Effektivität weiter steigern und nicht zuletzt unserer Kundschaft das Finanzleben so einfach wie möglich gestalten.

Die Hypothekarforderungen machen 28,9 Milliarden aus – ein Plus von 0,8 Prozent. Da die Zinsen wohl kaum stark steigen können, ein sicheres Geschäft?

Wir halten an unserer bewährten, vorsichtigen Risikopolitik fest und finanzieren ausschliesslich Immobilien in der Schweiz. Wie sich die Zinsen in der Schweiz entwickeln werden, können wir nicht voraussagen, haben aber bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass wir für alle Zinsszenarien bestens aufgestellt sind. In der erwähnten Strategie Valiant 2029 legen wir mit der Stossrichtung «Erträge diversifizieren» den Fokus zwar verstärkt auf das Kommissionsgeschäft. Dennoch ist das Hypothekargeschäft eine unserer Kernkompetenzen. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von persönlicher Beratung und bester Expertise.

Die Stärkung von Reserven für allgemeine Bankrisiken mit 31 Millionen, dürfte vor diesem Hintergrund komfortabel sein, oder?

Aufgrund der erfreulichen finanziellen Entwicklung hat Valiant in den ersten neun Monaten die Reserven für allgemeine Bankrisiken mit 31 Millionen Franken gestärkt. Unter der Rechnungslegung für Schweizer Banken sind die Reserven für allgemeine Bankrisiken als Bestandteil des Eigenkapitals vollständig anrechenbar. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Kapitalquote von 16,9 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Wir sind überzeugt, dass eine solide Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist.

Valiant fördert Finanzierungen von energieeffizienten Liegenschaften und energetische Sanierungen durch einen reduzierten Hypothekarzins in der Lila Umwelthypothek. Warum ist diese auf eine Million beschränkt?

Die Konditionen unserer Lila Umwelthypothek sind im Konkurrenzvergleich sehr attraktiv, was auch auf das maximale Rabattierungsvolumen von einer Million zutrifft. Mit der Lila Umwelthypothek ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden sowohl die vergünstigte Finanzierung von energetischen Sanierungen als auch von Wohneigentum mit bereits hohen Energieeffizienzstandards.

Sind neue Filialen geplant?

Seit 2016 haben wir anlässlich der letzten beiden Strategieperioden unser Geschäftsstellennetz ausgebaut und decken nun das Gebiet vom Genfersee bis zum Bodensee nördlich der Alpen ab. Zudem können wir dank unserem digitalen Angebot schweizweit unsere Dienstleistungen anbieten. Derzeit ist kein Ausbau des Geschäftsstellennetzes geplant.