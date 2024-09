Gebhard Giselbrecht, CEO Bellevue Group, im Interview

von Bob Buchheit

Moneycab.com: Herr Giselbrecht, die Bellevue Gruppe stellt sich neu auf. Gibt es eine geschärfte Unique Selling Proposition?

Gebhard Giselbrecht: Unsere fundamentale Expertise als spezialisierter Asset Manager, insbesondere im langfristigen defensiven Wachstumsmarkt Healthcare, aber auch in weiteren Nischen wie zum Beispiel bei Schweizer und Europäischen Small- und Mid-Caps, differenziert uns als Spezialist. Damit wollen wir für unsere Kunden als Partner nachhaltig Wert generieren. Diese Expertise setzen wir in all unseren Produkten und Dienstleistungen für unsere Kunden konsequent ein und werden unser Profil durch weitere innovative Produkte und Dienstleistungen, die darauf abzielen, attraktive Investitionsgelegenheiten für unsere Kunden zu realisieren, weiter schärfen.

Das so genannte «Key Client Coverage» wurde eingeführt. Kann man das in zwei Sätzen gut erklären?

Die Key Client Coverage wurde zur nachhaltigen und umfassenden Betreuung unserer grössten Kunden von Bellevue im ersten Halbjahr 2024 eingeführt. Durch diese neu gestaltete Funktion wird sichergestellt, dass Kundinnen und Kunden bestmöglich von der gesamten Produkt- und Dienstleistungspalette von Bellevue profitieren und ihre Bedürfnisse gesamtheitlich abgedeckt werden können.

Ich nehme an, in Zukunft wird auch Ihr Unternehmer-Familyoffice adbodmer eine noch stärkere Rolle spielen?

Mit der Akquisition von adbodmer AG im 2019 startete Bellevue den Aufbau des Bereichs «Bellevue Private Markets». Die Aktivitäten im strukturellen Wachstumsmarkt Privatmarktanlagen haben wir über die letzten drei Jahre gezielt ausgebaut. Das Geschäft mit Privatanlagen bietet dank des breit diversifizierten und gereiften Direktanlagenportfolios attraktives zusätzliches Ertragspotenzial. Im Zuge der angestrebten Exits aus der ersten Vintage ist die Erweiterung unserer Palette mit einem zweiten Fonds geplant.

Die konsolidierten Jahreszahlen 2023 der Bellevue Gruppe litten unter der Baisse der Gesundheitsaktien, vor allem in Asien/China. Wann rechnen Sie dort mit einer Erholung?

Im Gesundheitssektor als defensiver Wachstumsmarkt war in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erst ein verhaltener Aufschwung zu sehen. Insbesondere in der Region Asien und China wird die fundamentale Entwicklung der Unternehmen auch durch die Geopolitik – wie zum Beispiel durch den Biosecure Act der USA – überlagert. Weiterhin hat insbesondere der Markt für kleinere und mittelgrosse Unternehmen im Gesundheitssektor – das zentrale Anlageuniversum von Bellevue – bisher nur bedingt profitiert.

Dies bietet jedoch aufgrund der fundamentalen Fortschritte der Unternehmen in diesem Bereich auch gleichzeitig künftige Chancen. Grundsätzlich erwarten wir künftig ein konstruktiveres Umfeld für Small & Mid Cap Aktien. Wir sind zuversichtlich, dass sich der Gesundheitssektor im weiteren Jahresverlauf weiter erholen und dies zur weiteren Stabilisierung des Anlageuniversums von Bellevue führen wird. Für Asien wird nicht zuletzt auch die von Geldpolitik begleitete Fiskalpolitik Chinas eine wichtige Rolle für das Wachstum der gesamten Region spielen. Das grosse Potenzial in der Wachstumsregion Asien wollen wir auch mit einer eigenen Präsenz vor Ort gezielt nutzen. Dazu werden wir unsere bisherigen Aktivitäten in der Region intensivieren und die Marke Bellevue aktiv positionieren.

In Europa machte Novo Nordisks Abnehmspritze Furore. Das dänische Unternehmen ist auch im Ende 2023 lancierten Bellevue Obesity Solutions Fonds prominent vertreten. Wie erkennt man frühzeitig Überflieger?

Als fundamental orientierter aktiver Asset Manager profitieren wir insbesondere von der Expertise und dem langjährigen Erfolgsausweis unserer engagierten Investmentexpertinnen und -experten, um frühzeitig attraktive Anlagepotentiale zu erkennen. Unsere Portfolio-Manager haben eine grosse Nähe zu dem Management der Firmen, in die wir investiert sind und pflegen einen intensiven und aktiven Dialog. Die Erfahrung und grosse Neugierde für neue Entwicklungen und Trends sind dabei unabdingbar. Neues zeitnah und umfassend einzuordnen, das ist zentral für den Anlageerfolg. Die frühzeitige Identifikation von Trends haben wir nicht zuletzt auch mit unseren neu lancierten Fonds Bellevue AI Health und dem erwähnten Bellevue Obesity Solutions demonstriert. Letzter investiert weltweit in Aktien von börsennotierten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit auf die Prävention und die Behandlung von starkem Übergewicht oder Fettleibigkeit und den Folgeerkrankungen ausgerichtet ist. Es werden umfassend die Bereiche Diagnostik und Behandlung, Begleiterkrankungen sowie Ernährung und Bewegung abgedeckt. Das erschliesst unseren Anlegern den Zugang zu der gesamten Obesity-Wertschöpfungskette.

Welche Neugeldzuflüsse generiert neben dem Bellevue Obesity Solutions der Bellevue AI Health?

Der Bellevue AI Health Fonds investiert in Gesundheitsunternehmen und vereinzelt Technologieunternehmen mit starkem Healthcare-Bezug. Neben fundamentalen Messgrössen wie Bewertung, Wachstumsprofil oder Profitabilität wird der proprietäre «AI Affinity Score» zur Beurteilung der Attraktivität eines Unternehmens herangezogen.

Sowohl der Bellevue Obesity Fonds als auch der Bellevue AI Health Fonds machen langfristige strukturelle Trends für den Anleger investierbar. Von daher stehen wir erst am Anfang einer längerfristigen Entwicklung, und für uns ist die Investment Performance die erste Priorität. Neben dem Bellevue Obesity Solutions gestaltete sich auch der Start des neu lancierten Fonds Bellevue AI Health als erfolgreich aus Investment Performance Sicht. Die Fonds erzielten in diesem Jahr eine sehr gute absolute Anlageperformance (12.3% und 13.7% per Juli 2024 in USD) und schlugen auch ihre entsprechende Benchmark. Beide Fonds gemeinsam haben Bruttoneugeld von über zehn Millionen seit Beginn des Jahres erzielt.

Im letzten Jahr sanken die betreuten Kundenvermögen von 9.4 Milliarden auf knapp sieben Milliarden Franken. Sind die ersten sieben Monate des neuen Jahres eine gute Aufholjagd?

Durch die verbesserte relative Performance des Healthcare-Sektors gegenüber dem Gesamtmarkt konnte die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr stabilisiert werden. Wenngleich sich der starke Rebound der für Bellevue relevanten Schlüsselmärkte im Gesundheitssektor gegen Ende 2023 in diesem Jahr nicht fortsetzte, konnten wir das konstruktivere Marktumfeld für eine grösstenteils positive Performance in unseren Aktienstrategien nutzen. Wir hoffen, dass dieses Momentum anhält und sukzessive weiterwächst – wenngleich die geopolitischen Unsicherheiten natürlich weiter anhalten. Langfristig gehen wir davon aus, dass in einem normalisierten Wirtschaftsumfeld die Attraktivität des Gesundheitssektors als defensiven Wachstumsmarkt wieder an Attraktivität gewinnen wird.

Die Eigenkapitalrendite der Bellevue Group ist mit 14.2 Prozent weiterhin gut. Das Ziel soll dennoch wieder bei 20% liegen. Was ist die beste Stellschraube hierzu?

Die beste langfristige Stellschraube und unser Kernfokus als aktiver Asset Manager ist die Investmentperformance unserer Produkte. Dies und der damit zusammenhängende Mehrwert für unsere Investoren stehen daher im Zentrum unseres Tuns und Handelns. Von daher werden wir auch weiterhin in unsere Investmentkompetenz investieren. Weil diese das Fundament für unseren Erfolg darstellt.

Wann schlägt endlich die Stunde der innovativen Schweizer KMU auch für die Anleger?

In der Schweiz sehen wir bereits viele sehr interessante und erfolgreiche KMUs, mit denen Bellevue interessante Anlagemöglichkeiten bietet. Auf der einen Seite mit unserer bewährten Palette von Entrepreneur-Strategien, die in eigentümer- und familiengeführte Unternehmen mit nachhaltiger Ausrichtung investiert. Diese Strategien entwickelten sich mit Anlageperformances von 7-12% in diesem Jahr sehr erfreulich. Auf der anderen Seite sind über unsere Direktmarktanlage weiter Investitionen in Unternehmen mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen möglich. Wir erachten KMUs als sehr interessante Investitionsmöglichkeit mit attraktiven Renditepotential.

Wie weit ist die Bellevue Gruppe mit dem Nachfolgeprodukte für Private Markets «Entrepreneur Private II»?

Die Lancierung eines Nachfolgeproduktes für Private Markets ist eine unserer Prioritäten. Diese ist jedoch zeitlich abhängig von erfolgreichen Realisationen im ersten Fonds. Die positive Entwicklung einzelner Portfoliofirmen stimmt uns zuversichtlich für opportunistische Exits. Für uns hat jedoch -konsistent mit der oben ausgeführten Priorität der Investment Performance – das Erreichen eines guten Exits für unsere Investoren eine höhere Priorität als die Realisation einer bestimmten Zeitlinie.