Livio Fazio, CEO und Gründer revoltab, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Fazio, der Geruchssinn ist wie Hören oder Sehen evolutionär relevant für den Menschen. Wie beeinflusst er uns?

Livio Fazio: Der Geruchssinn spielt eine entscheidende Rolle in unserem täglichen Leben. Er beeinflusst Emotionen, Erinnerungen und sogar unser Verhalten. Düfte können Wohlbefinden steigern, Stress reduzieren und die Atmosphäre eines Raumes massgeblich prägen.

Mit einem intelligenten Raumduftsystem bietet revoltab im B2C- und B2B-Markt die Möglichkeit, Räume individuell zu beduften. Wie funktioniert das?

Im Vordergrund unserer smarten Raumduftlösungen steht das Kundenbedürfnis einer hochwertigen und bequemen Raumduftlösung, welche genau zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Intensität einen spezifischen Raum oder verschiedene Räumlichkeiten beduftet. Mit unserem Angebot gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen über die App oder das Dashboard eine optimale Bewirtschaftung und automatisierte Nachlieferung der Raumdüfte zum richtigen Zeitpunkt sicher.

Livio Fazio, CEO und Gründer revoltab

Wie lässt sich das System steuern?

Das System wird hauptsächlich über die revoltab-App gesteuert, die für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist. Ist das Wunsch-Set-Up erstellt, läuft alles von selbst. Alternativ kann das System über das revoltab-Dashboard, Google Home oder z.B. in Smart-Home-Systeme wie Loxone integriert werden. Bei einer möglichen Anbindung an Buchungssysteme, z.B. in Hotels oder Sitzungszimmer, ist die Steuerung ebenfalls 100% automatisiert möglich.

Die Duftintensität ist auch regulierbar?

Ja, die Duftintensität kann individuell angepasst werden, um das gewünschte Raumambiente zu schaffen. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Raumgrösse und das erwünschte Duftniveau zu definieren, welches dann vom Smart Diffuser automatisch dem Beduftungsziel entsprechend übernommen wird.

Auf welche Raumgrössen ist das System ausgerichtet?

Ein Smart Diffuser ist für Räume bis zu 30 Quadratmetern ausgelegt. Natürlich kann man, ähnlich wie bei einem Soundsystem, mehrere Smart Diffuser einplanen und aufeinander abstimmen.

Lässt sich die Entwicklung der Düfte mit derjenigen von Parfüms vergleichen?

Unsere Raumdüfte werden mit renommierten Parfümeuren entwickelt und basieren nur auf hochwertigsten Inhaltsstoffen. Jede Komposition ist einzigartig und erzählt ihre eigene Geschichte, genau wie bei der Parfümentwicklung.

Wie herausfordernd ist es, für jede Situation und Stimmung eine passende

Duftatmosphäre zu kreieren?

Grundsätzlich ist eine Stimmung im Raum dann richtig, wenn diese aus Sicht der Inhaber passend ist. Persönliche Präferenzen sind dabei essenziell. Unsere Lösung bietet jederzeit die Möglichkeit, über das Einlegen eines anderen Raumduft-Tabs, eine neue Wusch-Atmosphäre zu schaffen.

Nehmen wir als Beispiel ein Hotel, dass seine Zimmer mit Ihrem Raumduftsystem bestücken will. Wie gehen Sie vor?

Wir analysieren zunächst die spezifischen Bedürfnisse des Hotels und deren Gäste. Anschliessend empfehlen wir passende Duftprofile und unterstützen bei der Integration des Systems in die vorhandene Infrastruktur.

Die Duftempfindlichkeit der Menschen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wie lässt sich da ein «angenehmer» Wert entwickeln?

Das ist absolut relevant. Kein Duft der Welt ist in einer zu hohen Dossierung angenehm. Durch die individuelle Steuerung der Duftintensität kann jeder Nutzer das für ihn angenehme Niveau einstellen. Zudem bieten wir eine Vorauswahl von Einstellungen/Algorithmen an, welche auf die jeweilige Raumgrösse abgestimmt sind und so ein optimales Beduftungsresultat erzielt wird.

Zuletzt konnten Sie eine überzeichnete Finanzierungsrunde in Höhe von 4,5 Millionen Euro abschliessen. Wofür werden die Mittel verwendet?

Dieser Erfolg zeigt, dass wir eine starke Lösung mit viel Potenzial entwickelt haben. Die Mittel werden eingesetzt, um die weitere Produktentwicklung zu beschleunigen, die Marktposition zu stärken und die internationale Expansion voranzutreiben.

Letzte Frage: Wie kamen Sie auf die Geschäftsidee von revoltab – ich nehme an, mit den unangenehmen Garderoben-Gerüchen, denen Sie während ihrer 17-jährigen Karriere als Eishockeyprofi ausgesetzt waren, hat sie nichts zu tun?

Die Geruchs-Atmosphäre in einer Eishockey-Garderobe ist schon sehr eigen, weckt aber bei jedem Betreten tolle Erinnerungen, dies war aber natürlich nicht der Grund. Die Idee entstand aus dem Fakt, dass Räume oft über schöne Möbel und auch schönes Licht verfügen, aber nicht gut riechen. Dies lässt das ganze Erlebnis in einem Raum ins Wasser fallen. Die revoltab-Lösung soll einfach integrierbar sein, ein starkes Design bieten, dem Nutzer den Alltag vereinfachen und über die Premium-Duftwelten ein grossartiges Ambiente sicherstellen.