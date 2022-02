Marc Seidel, Partner Alternative Investments bei BFI Consulting, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Seidel, Sie wollen professionellen Anlegern erstklassigen Zugang zu Hedge Fund Managern und Krypto-Assets bieten, um asymmetrische Renditen zu erzielen (exponentielle Gewinn bei linearem Risiko). Wer genau ist das Zielpublikum, wie hoch ist das Risiko der Anlagestrategie?

Marc Seidel: Wir richten uns an vermögende Privatpersonen wie auch institutionelle Anleger. Kryptos gehören zu der eher riskanten Anlageklasse. Sie sind sehr volatil, können aber dadurch hohe Gewinne generieren. Deshalb fahren wir einen diversifizierten Ansatz, um die hohe Volatilität besser abfedern zu können.

Welche grundlegenden Komponenten liegen Ihrer Anlagestrategie zugrunde, um lang- und kurzfristige Chancen gleichermassen wahr zu nehmen, genügend Liquidität zu haben und trotzdem noch eine asymmetrische Rendite zu erreichen?

In unserem Ansatz fokussieren wir uns auf liquide Strategien und nicht auf Venture Capital (“Risiko Kapital”), das eine hohe Rendite generieren kann, aber oft auch sehr illiquide ist (zum Beispiel 4 Jahre Haltedauer „Vesting Period”). Wir stellen ein holistisches Portfolio zusammen, um kurzfristige sowie langfristige Chancen in einem Ansatz zu realisieren. Ich vergleiche dies gerne mit Fussball: Als “Cheftrainer” investieren wir in Strategien, welche vom Ansatz her Positionen in der Mannschaft (dem Portfolio) wie Sturm, Mittelfeld sowie Verteidigung besetzen. Diese Strategien werden dann in diverse Themengebieten wie Zahlungssystem, Decentralized Finance, Gaming, NFT Infrastruktur, usw. ausgeführt.

Während für traditionelle Anlagen Fundamentaldaten auch über lange historische Zeiträume vorliegen, fehlen diese bei Krypto-Asset weitgehend. Wie navigieren sie im Labyrinth von Kryptowährungen, Tokens, DeFi-Produkte (Dezentralisierte Finanz-Produkte) ohne das Sicherheitsnetz geprüfter Fundamentaldaten?

Es fängt damit an, dass wir ausgewiesene Spezialisten in den jeweiligen Bereichen aussuchen, da das “Humankapital” eine entscheide Rolle spielt. Wir schauen stark auf die Erfahrung und den Trackrecord des Teams im Finanzbereich, da das Handwerk des Handelns an Märkten gelernt sein will. Wichtig ist auch die thematische Erfahrung im Blockchain Bereich. Diese Mischung aus Erfahrung in der Finanzindustrie und der Technologie findet man auch bei uns. Zwei unserer vier Mitglieder des Investment Komitees zählen 30 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, davon 10 Jahre in der Leitung eines Fund of Hedge Funds in klassischen Wertschriften.

Ich selbst bin seit 2016 im Blockchain Thema unterwegs und habe die letzten Jahre sowohl für Facebook/Meta wie auch Google gearbeitet. Marc P. Bernegger hat seine ersten Bitcoins im 2012 gekauft, ist seit 2018 in Krypto Quant Hedge Funds investiert und hat mehrere Tech Firmen gegründet sowie verkauft, zuletzt als VR von Crypto Finance (Exit an die Deutsche Börse).

Zur Diversifikation arbeiten Sie mit Hedge Funds, die schon bei traditionellen Produkten eine oft schwer verständliche Komplexität in einem Finanzmix darstellen. Wie behalten Sie die Kontrolle über eine mehrstufige Verschachtelung mit Krypto-Assets?

Es ist sicherlich nicht einfach und entsprechend zeitaufwendig, aber hier hilft uns die Erfahrung aus dem traditionellen Bereich weiter. Wie wir dort Auswahlkriterien sowie Prozesse für Hedge Funds im Aktienbereich bestimmt haben, wurden diese nun überarbeitet und erweitert für Kryptos. Zusätzlich setzen wir IT-Lösungen wie unser Portfolio Management System ein, das uns erlaubt, das Portfolio effizient zu bewirtschaften und zu analysieren.

Mit Ihrem dank ISIN-Nummer bankenfähigen Anlageprodukt bieten Sie mit ca. 10’000 CHF einen im Vergleich zu vielen Fonds tiefe Einstiegsmöglichkeit. Welchen Anteil an einem Gesamtportfolio machen Krypto-Assets sinnvollerweise aus?

Kryptos sind häufig noch ein kleiner Teil des Portfolios, vor nicht allzu langer Zeit waren 1-5% oft zitierte Kennzahlen. Nun höre ich immer mehr von professionellen Anlegern eine Zielgrösse von 5-10%. Einige Grossinvestoren sind sogar noch viel aggressiver unterwegs. Neben dem Innovationsdruck in der Blockchain Industrie, wie bspw. die völlig neuen Monetarisierungsmöglichkeiten für Künstler und “Content Creators” (wie Autoren, Podcasters, usw.) durch NFTs, haben steigende Inflationszahlen und “druckfreudige” Zentralbanken sicherlich auch zu dieser Erhöhung der Allokation beigetragen.

Krypto-Assets sind nicht ohne die darunterliegenden Algorithmen und IT-Infrastruktur denkbar. Welche Rolle spielt die IT in Ihrem Geschäftsmodell, wo kommen evt. Künstliche Intelligenz, Anlage-Algorithmen oder Robo-Advisors zum Einsatz?

IT spielt eine zentrale Rolle von den benutzen Börsen bis hin zur sicheren Verwahrung von den Tokens/Coins unserer Funds. Dies zeigt sich auch in den Strategien, denn wir investieren neben Discretionary (von Menschen gesteuert) auch in Systematic (von Algorithmen gesteuert) Strategien.

Die Blockchain, welche als Technologie auch die Grundlage für DeFi darstellt, ermöglicht eigentlich Finanzgeschäfte ohne Zwischenhändler, Broker oder Vermittler. Sie stellen aber ironischerweise wieder eine Zwischenschicht zwischen talentierten Anlagespezialisten, Fonds- und Hedge-Fonds-Managern her und setzen auf aktives Management der Anlagen. Eine Zwischenstufe oder das strategisch langfristige Geschäftsmodell?

Die Ironie ist definitiv vorhanden. Wenn man selber seine Erfahrung im Krypto Bereich macht, merkt man schnell, dass es kompliziert, riskant und zeitaufwendig werden kann. Da immer noch das meiste Geld in der “traditionellen” Welt liegt, wollten wir eine einfache Lösung als Brückenbauern zwischen diese zwei Welten ermöglichen. Ich sehe dies als eine Zwischenstufe, da ich selber stark davon überzeugt bin, dass das jetzige System (wie viele davor) durch eine neue Technologie ersetzt werden wird.

Mit wenigen Ausnahmen sind Krypto-Assets und Tokens wenig liquide, Anlagevehikel in dem Umfeld haben oft eigene oder durch den Markt bedingte limitierte Ausstiegsmöglichkeiten. Wie umgehen Sie diese Schwierigkeiten, wie gut ist Ihr Produkt handelbar?

Es stimmt, dass wenn man das ganze Universum an Tokens anschaut, welche tausende von Token/Coins umfasst, viele davon illiquid sind. Wir achten deshalb bei der Strategieauswahl auch auf die Liquidität des zugrunde liegenden Tokens sowie die Bedingungen der Funds, in welche wir investieren. Man kann bei uns einmal im Monat investieren oder seine Positionen verkaufen. Es ist jedoch unsere klare Empfehlung, Kryptos mit einem langfristigen Anlagehorizont zu begegnen.

Mit einer 1.5% Management-Gebühr, einer 15% Performance-Gebühr und einer Subskriptions-Gebühr von bis zu 3%, wie positionieren Sie sich gegenüber anderen Anlagemöglichkeiten im Umfeld der digitalen Assets?

Die Subskriptions-Gebühr ist Teil der Standard Bedingung unseres Investment Vehicles, wird aber nicht von uns erhoben. Dank unserem tiefen Minimum von CHF 10’000 können Anleger einfach in einen diversifizierten Korb an erlesenen und zu Teils auch für neue Investoren geschlossene Auswahl an Strategien investieren. Dies ermöglicht Investoren auf “Temperatur-Fühlung” zu gehen oder auch regelmässig zu investieren (a la “Dollar Cost Averaging”). Wir arbeiten aktuell an einem zweiten Investment Vehicle mit höherem Minimum-Investment und entsprechend tieferen Gebühren.

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre wie auch die Interessen von den Investoren synchronisiert sind?

Ein wichtiger Punkt, welchen wir auch mit unseren Fund Managern eingehend prüfen, welcher allgemein als “Skin in the Game” bezeichnet wird. Neben dem Fakt, dass wir als Investitionskomitee auch unser privates Geld in unsere Lösung investieren, sind Familienmitglieder, Angestellte der Gruppe und Freunde auch investiert. Wir haben am Anfang fast ausschliesslich Geld von Familie, Freunden sowie langjährigen Kunden erhalten – ein schönes Zeichen des Vertrauens.

Blockchain und Kryptowährungen haben eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Wie viel davon ist nachhaltig?

Als Technologie werden sie unsere Gesellschaft sowie Wirtschaft nachhaltig prägen, wie damals das Automobil oder erst kürzlich das Internet. Vereinfacht gesagt ist die Blockchain Technologie die nächste Stufe in der Entwicklung, wie wir Daten verwalten, mit ihnen interagieren, Besitzverhältnisse definieren, und dies alles global auf dem Internet verteilt und ohne Abhängigkeiten von zentralen Machtstellen. Die Macht des Internets und des technologischen Wandels sowie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten habe ich eindrücklich während meiner Zeit bei Facebook und Google erlebt. Technologie wirkt wie eine Dampfwalze, welche sich am Anfang langsam, aber unaufhaltsam vorwärts bewegt.