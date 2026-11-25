von Patrick Gunti

Extremwetterereignisse und der Klimawandel stellen Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Produktionsausfälle, unterbrochene Lieferketten und Schäden an Infrastruktur können hohe Kosten verursachen. Das 2021 gegründete Schweizer Unternehmen Correntics hilft Firmen, solche Risiken frühzeitig zu erkennen, finanziell zu bewerten und geeignete Massnahmen zu ergreifen. Zu den Kunden gehören unter anderem Sika, Syngenta und BKW. Im Interview mit Moneycab spricht CEO und Mitgründer Michael Gloor über die Grenzen von Klimaprognosen, den Einsatz künstlicher Intelligenz, die internationale Expansion und die Wachstumspläne des Unternehmens.

Moneycab.com: Herr Gloor, Correntics wurde 2021 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen bei der Bewertung und Bewältigung von Klimarisiken zu unterstützen. Welche konkrete Marktlücke haben Sie damals erkannt, und wie funktioniert Ihr Geschäftsmodell heute?

Michael Gloor: Die Pandemie hat zu dieser Zeit aufgezeigt, wie vulnerabel viele globale Wertschöpfungsketten sind und das Milliardenverluste für Unternehmen entstehen können, wenn sie nicht vorbereitet sind. Wir sahen das Wetter- und Klimaextreme vermehrt Unternehmen unvorbereitet treffen und dadurch kostspielige Betriebsunterbrechungen verursachen können. Anstatt Beratungsdienstleistungen anzubieten, haben wir eine Marktlücke für Software und Datenlösungen erkannt, um die Risiken zu quantifizieren und Firmen zu helfen von einem reaktiven Verhalten in ein proaktives Risikomanagement überzugehen.

Heute basiert unser Geschäftsmodell auf einer Software-as-a-Service Lösung, welche Unternehmen in ihre Prozesse integrieren, um Risiken vorausschauend zu erkennen und um die richtigen Handlungsmassnahmen zu priorisieren.

Extremwetterereignisse verursachen weltweit immer grössere wirtschaftliche Schäden. Wie gut sind Unternehmen heute in der Lage, ihre tatsächlichen Klimarisiken einzuschätzen?

Dies hängt stark von der Industrie ab aber auch bei Firmen, die ein etabliertes Risikomanagement haben, sehen wir oft Lücken, um Naturgefahren standortbezogen und vorausschauend in die Entscheidungsprozesse zu integrieren. Bei Firmen, welche eher von weit verbreiteten Rohstoffen abhängen und geographisch stark diversifiziert produzieren, sehen wir eher ein reaktives Verhalten während bei Firmen mit hoch spezialisierten Wertschöpfungsketten und komplexen Produktionsprozessen vermehrt auf Risikominimierung gesetzt wird.

«Bei der Quantifizierung der finanzieller Wetter- und Klimarisiken geht es darum, drei Hauptkomponenten zu verstehen, und diese in Modellen abzubilden.»

Michael Gloor, CEO und Mitgründer Correntics

Correntics analysiert Klimarisiken für Unternehmensstandorte und globale Lieferketten. Wie lassen sich mögliche Produktionsausfälle, Lieferunterbrechungen oder Sachschäden konkret in finanzielle Risiken übersetzen? Können Sie uns das anhand eines Beispiels erläutern?

Bei der Quantifizierung der finanzieller Wetter- und Klimarisiken geht es darum, drei Hauptkomponenten zu verstehen, und diese in Modellen abzubilden. Zuerst werden die geographischen Standortdaten und Lieferketten in der Software abgebildet. In einem zweiten Schritt wird statistisch analysiert wie sich Wetter- und Klimaextreme an diesen Standorten kurz-, mittel-, und langfristig entwickeln können. In einem letzten Schritt wird die Empfindlichkeit eines Unternehmens gegenüber Extremereignissen analysiert und quantifiziert.

Ein Chemieunternehmen kann zum Beispiel in einem Jahr durch Überschwemmungen an einem Produktionsstandort schwere Schäden und Betriebsunterbrechungen erleiden, und gleichzeitig an einem anderen Ort aufgrund von Wasserknappheit und Extremtemperaturen Effizienzeinbussen, höhere Betriebskosten und Transportverzögerungen ausgesetzt sein. Diese Auswirkungen können mithilfe von Modellen finanziell quantifiziert und so von Klimarisiken in finanzielle Risiken übersetzt werden. Correntics bietet hier hochautomatisierte Prozesse an, erlaubt Unternehmen jedoch auch detaillierte Aspekte des Unternehmens, wie z.B. die Schadensempfindlichkeit, massgeschneidert in der Software abzubilden.

Solche Berechnungen beruhen auf komplexen Klima- und Risikomodellen. Wie zuverlässig lassen sich wirtschaftliche Schäden prognostizieren, die möglicherweise erst in zehn oder zwanzig Jahren eintreten?

Modelle repräsentieren immer eine gewisse Vereinfachung der komplexen Realität des Wetters und Klimas aber auch des Unternehmens und dessen wirtschaftlicher Prozesse und Abhängigkeiten. Die Zuverlässigkeit der Quantifizierung hängt stark von dieser Modellierung ab. Deshalb arbeiten wir mit unseren Kunden, um sicherzustellen, dass die Analysen robuste Einblicke in die kritischen Risiken und die daraus folgenden Anpassungsmassnahmen bieten und dass Unsicherheiten adäquat berücksichtigt werden. Bei langfristigen Analysen geht es nicht darum, Schadensereignisse zeitlich exakt zu prognostizieren, sondern zu verstehen, ob sich die Wahrscheinlichkeit und Intensität solcher Ereignisse signifikant verändert.

Dazu unterscheidet man zudem zwischen chronischen Risiken, wie zum Beispiel der Anstieg der Temperaturen oder des Meeresspiegels, und akuter Risiken, wie z.B. Überschwemmungen oder Stürme. Das wissenschaftliche Verständnis, wie sich ein veränderndes Klima auf einzelne lokale Naturgefahren auswirkt, hängt stark von der Art der Gefahr ab. Jedoch hilft es vielen Unternehmen bereits enorm, ihre aktuelle Exponierung besser zu verstehen und mithilfe von mehreren Zukunftsszenarien die mögliche Entwicklung abzuschätzen, sodass sie sich strategisch ausrichten können.

«Bei langfristigen Analysen geht es nicht darum, Schadensereignisse zeitlich exakt zu prognostizieren, sondern zu verstehen, ob sich die Wahrscheinlichkeit und Intensität solcher Ereignisse signifikant verändert.»

Mit Sika, Syngenta und BKW arbeiten Sie für namhafte Schweizer Unternehmen. Welche konkreten Erkenntnisse gewinnen diese aus Ihren Analysen, und inwiefern beeinflussen diese ihre Investitions- und Risikomanagemententscheidungen?

Bei den meisten Unternehmen geht es um die gleiche Fragestellung: Wie wahrscheinlich ist es, dass Wetter- und Klimarisken signifikante Schäden und Betriebsunterbrechungen an eigenen oder Lieferkettenstandorten verursachen können? Diese Informationen fliessen zusammen mit anderen Informationen in einen Risikomanagement- und Business Continuity Prozesse ein, und können die Priorisierung konkreter Investitionen und Anpassungsmassnahmen beeinflussen, um ein Unternehmen resilienter zu machen. Im Lieferkettenrisikomanagement können zudem Entscheidungen über Lagerhaltung oder Diversifikation der Lieferkette datengestützt verbessert werden.

Mit dem Immobilienunternehmen Helvetica haben Sie auch einen Kunden aus der Immobilienwirtschaft gewonnen. Welche Klimarisiken stehen bei Schweizer Immobilienportfolios im Vordergrund, und welchen Einfluss könnten diese künftig auf Immobilienbewertungen und Investitionsentscheide haben?

In den letzten Jahren wird die Berücksichtigung von Naturgefahren und Klimarisken im Immobiliensektor immer wichtiger, da Immobilienprojekte langfristige Investitionen sind und deshalb die zukünftige Entwicklung entscheidend ist. Insbesondere setzen auch internationale Standards wie GRESB oder LEED immer mehr darauf, dass solche Risiken von der Planung einzelner Neubauten bis zur Verwaltung ganzer Immobilienportfolios berücksichtigt werden. Dies schafft Transparenz und fördert geeignete Anpassungsmassnahmen, um Investitionen zu schützen und negative Effekte auf Immobilienbewertungen zu vermeiden.

In der Schweiz stehen sicherlich Überschwemmungsrisiken aber auch die stark ansteigende Hitzebelastung im Vordergrund. Wind- und Hagelschäden können zudem grossflächig hohe Schäden verursachen.

«In den letzten Jahren wird die Berücksichtigung von Naturgefahren und Klimarisken im Immobiliensektor immer wichtiger, da Immobilienprojekte langfristige Investitionen sind und deshalb die zukünftige Entwicklung entscheidend ist.»

Sie waren vor der Gründung von Correntics selbst in der Rückversicherungsbranche tätig. Wie unterscheiden sich Ihre Analysen von den etablierten Naturkatastrophenmodellen grosser Rückversicherer?

Bei Naturkatastrophenmodellen für Versicherungen geht es primär darum, eine möglichst zuverlässige Risikoprämie für eine spezifische (Rück-) Versicherungsstruktur und für eine Vertragsdauer über die nächsten 12 Monate zu berechnen. Dazu werden komplexe naturwissenschaftliche und finanzielle Modelle entwickelt. Diese Modelle werden regelmässig angepasst, um Veränderungen in der Risikolandschaft zu berücksichtigen. Für die Versicherungsnehmer bleiben jedoch die Risikoinformationen hinter einer Versicherungsprämie häufig intransparent.

Mit Correntics fokussieren wir nicht auf Prämienberechnungen sondern auf langfristige strategische und mittelfristige taktische Fragesellungen, um Unternehmen in einer dynamischen Risikolandschaft mehr Voraussicht zu geben, sodass sie sich proaktiv positionieren und ausrichten können. Fragen können zum Beispiel darauf fokussieren, wie sich das Überschwemmungsrisiko an einem neuen Produktionsstandort in den nächsten 20-30 Jahren entwickelt aber auch wie sich kurzfristige Klimavariationen wie El Niño sich über die nächsten Monate auf die Verfügbarkeit und Preise von Agrargütern auswirken kann. Dazu stellen wir ihnen transparente Daten und Software zur Verfügung, welche sie in den Risikomanagementprozess integrieren können.

Sehen Sie diese Unternehmen eher als Wettbewerber oder als potenzielle Partner?

Versicherungen können, wie auch Beratungsunternehmen, als Partner agieren. Wir arbeiten zum Beispiel bereits mit dem Versicherungskonzern UNIQA zusammen, der stark in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa vertreten ist. Diese Partner öffnen neue Chancen und können durch ihr fundiertes Risikowissen natürlich auch massgebend in der Implementierung beim Unternehmen unterstützen.

Correntics bietet seine Lösungen als Software-as-a-Service sowie über Datenschnittstellen an. Wie setzt sich Ihr Umsatz aus Softwarelizenzen, Datenservices und weiteren Dienstleistungen zusammen, und welches Geschäftsmodell bietet Ihnen das grösste Wachstumspotenzial?

Correntics setzt mit cloud-basierten Software- und Datenlösung auf ein hoch skalierbares Geschäftsmodell, welches uns erlaubt mit einem relativ kleinen Team von Experten global tätig zu sein. Etwa 80% unseres Umsatzes kommen direkt aus der Lizenzierung unserer Software- und Datenlösungen, während die restlichen 20% aus nationalen und internationalen Kooperationen entstehen, wie zum Beispiel in den letzten Jahren im Rahmen des nationalen NCCS-Impacts Projekts oder zurzeit durch eine Kollaboration mit Partnern in Polen und Dänemark.

«orrentics setzt mit cloud-basierten Software- und Datenlösung auf ein hoch skalierbares Geschäftsmodell, welches uns erlaubt mit einem relativ kleinen Team von Experten global tätig zu sein.»

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der Weiterentwicklung Ihrer Lösungen?

Künstliche Intelligenz spielt heutzutage eine entscheidende Rolle für die Weiterentwicklung praktisch aller innovativer Softwareunternehmen.

Im Risikomanagement geht es jedoch auch darum, verlässliche und reproduzierbare Informationen zu generieren, was mit aktuellen Large Language Modellen (LLMs) häufig nicht garantiert ist. Correntics investiert viel Zeit in die Entwicklung von KI-Modellen, welche grosse quantitative anstatt textbasierte Datensätze verlässlich analysieren können, um zum Beispiel robuste Anpassungsmassnahmen abzuleiten.

Künstliche Intelligenz bietet jedoch auch viele neue Möglichkeiten in der Weiterentwicklung von Wetter- und Klimamodellen. Insbesondere gibt es in diesem Bereich spannende Entwicklungen bei der Prognose von Extremereignissen, ein Bereich bei dem KI-Modelle bisher Physik-basierter Modelle häufig unterlagen.

Sie haben im laufenden Jahr Partnerschaften mit Anthesis und dem britischen Beratungsunternehmen Sirocco bekannt gegeben. Welche Rolle spielen solche Kooperationen für die internationale Expansion?

Das Partnermodell ist für Correntics sehr wichtig, da es für uns auch neue Märkte eröffnet und zu Synergieeffekten führt, wie zum Beispiel dieses Jahr mit dem Markteintritt in Südamerika. Beratungsunternehmen können für den Endkunden eine breite Palette von Dienstleistungen abdecken und Unternehmen auch bei regulatorischen Nachhaltigkeitsthemen unterstützen, wo Klimarisiken vermehrt integriert werden.

Der Aufbau einer international skalierbaren Softwareplattform erfordert erhebliche Investitionen. Wie finanzieren Sie Ihr weiteres Wachstum, und sind zusätzliche Finanzierungsrunden oder strategische Investoren ein Thema?

Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, sehr effizient mit Kapital umzugehen und sind unseren bestehenden Investoren für die Unterstützung in der Aufbauphase sehr dankbar. Unser zielgerichteter Ansatz hat es uns erlaubt eine führende Lösung an den Markt zu bringen, ohne das Wachstum mit viel Kapital forcieren zu müssen, was uns verschieden Vorteile und Vertrauen am Markt verschafft. Wir werden in den nächsten Jahren gezielt in unser weiteres Wachstum investieren, um international neue Sektoren und Regionen zu erschliessen.

Sie wollen die Correntics-Plattform langfristig über Klimarisiken hinaus auf weitere Bereiche wie geopolitische Risiken und Ökosystemrisiken ausweiten. Wo sehen Sie Correntics in fünf Jahren?

Extremwetterereignisse aber auch chronische Klimaveränderungen werden vermehrt hohe Kosten für Unternehmen verursachen, welche sich zu wenig auf diese Risiken vorbereiten. Wir werden in den nächsten Jahren deshalb weiterhin mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die Integration verlässlicher und vorausschauender Informationen in ihre Entscheidungsprozesse zu stärken. Um eine umfassendere Risikoperspektive zu bieten, werden wir vermehrt auch andere Aspekte wie z.B. geopolitische und Ökosystemrisiken integrieren, um uns als führender Anbieter in diesem wachsenden Marktsegment zu etablieren.

Correntics