Nicole Loeb, Delegierte des Verwaltungsrates Loeb Gruppe, im Interview

Moneycab.com: Frau Loeb, wie erlebten Sie die erste Präsenz-GV seit Langem?

Nicole Loeb: In den letzten drei Jahren fand die Generalversammlung schriftlich statt und wir hatten durchaus persönlichen Kontakt mit einigen Personen. Umso schöner war es die Aktionäre, nach einem 3-jährigen Pandemie bedingten Ausfall, wieder persönlich zu treffen.

Persönliche Erlebnishäuser, das ist die USP der Loeb-Warenhäuser. Durch die konsequente Ausrichtung ging die Loeb Holding gestärkt aus den Coronabeschränkungen hervor. Das kostet aber Einiges…

Selbstverständlich hat unsere Strategie einen Preis, und es gilt auch hier sorgfältig mit den finanziellen Mitteln umzugehen. Die Investitionen in unsere Häuser, auch während der Pandemie, zahlen sich jetzt aus.

Die Event- und Entertainmentaktivitäten sollen ein weiteres Mal ausgebaut werden. In welche Richtung?

Im September 2019 haben wir mit den Aktivtäten begonnen und dann wurden wir im März 2020 wegen Corona abrupt ausgebremst. Dieses Jahr sind wir endlich dort, wo wir kurz vor den Schliessungen gestanden wären. Wir organisieren nun regelmässige Kundenevents, Events in unseren Schaufenstern und in unseren Concept Stores. Im April fand beispielsweise ein Live Painting mit dem Berner Künstler Vierwind in unserem LOEB-Schaufenster statt.

Sie haben sicherlich die Wirren um Galeria Kaufhof Karstadt in unserem grossen Nachbarland verfolgt. Was macht Loeb da besser?

Deutschland ist gewiss ein anderer Markt. Die Unternehmensgrösse kann auch eine Rolle spielen. Ich bin überzeugt, dass eine strategisch konsequente Ausrichtung ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist. Trotz der Pandemie haben wir unsere Investitionstätigkeiten fortgeführt, was sich jetzt als Vorteil erweist.

Die Kooperation mit Zalando läuft nun seit gut einem Jahr. Birgt das nicht auch Risiken?

Wir sehen in der Zusammenarbeit mit Zalando viele Chancen für uns als KMU. Diese grosse Plattform bietet uns auch die Möglichkeit unsere Reichweite schweizweit zu erweitern. Klar gibt es auch Risiken, dies ist jedoch bei jedem Geschäftsmodell so.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt vier Millionen Franken (Vorjahr 2,4 Millionen). Es ist das beste Betriebsergebnis seit fast zehn Jahren. Was passiert bei einer Rezession?

Eine Rezession drückt generell auf die Nachfrage und wäre für uns nichts Gutes. Die Zyklen der Wirtschaft haben einen Einfluss auf unseren Erfolg. Schlussendlich geht es aber immer darum, solche Situationen zu meistern und sich für bessere Zeiten von vornherein gut aufzustellen.

Wegen der schlechten Börse ging es mit den angelegten Geldern der Loeb Holding letztes Jahr um vier Millionen runter. Ist Loeb auch ein Anlagefonds?

Nebst einer starken Eigenkapitalbasis ist genügend Liquidität für jedes Unternehmen sehr wichtig. Wir lassen unsere Liquidität in einem breit diversifizierten Wertschriftenportefeuille arbeiten. Krisen mit dem Ausmass des letzten Jahres haben den unschönen Effekt, dass sämtliche Anlagekategorien betroffen sind. Entsprechend ist das Resultat so deutlich negativ.

Die Hypothekarschuld hat sich wegen des Zukaufs der Gurtenstrasse 2 von 60 auf 70 Millionen erhöht. Das entspricht 38.4% (Vorjahr 36.0%) des aktuellen Buchwerts der Grundstücke und Gebäude. Ich nehme an, Sie sind jetzt sehr glücklich, schon vor längerem in eine Festhypothek überrollt zu haben?

Auch bei der Immobilienfinanzierung legen wir Wert auf verschiedene Modelle und Laufzeiten. Im Gegensatz zu den Anlageklassen hatten wir hier mehr Glück. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Wir halten an der von uns gewählten gestaffelten Strategie fest.

Was ist denn mit dem zusätzlichen Gebäude geplant?

Die Gurtengasse 2 verbindet zwei Gebäude aus unserem bestehenden Portefeuille und ist deshalb ein grosser strategischer Gewinn für uns. Somit ist dies eher eine Investition für die Zukunft und ein konkretes Projekt existiert noch nicht.

Bei Loeb arbeiten derzeit 320 Mitarbeitende. Auch das Warenhaus spürt den Fachkräftemangel, beispielsweise bei spezialisierten Verkaufsberufen. Wie lange braucht es, um eine solche Stelle zu besetzen?

Es gibt Bereiche, für welche wir spezifisches Fachwissen fordern, damit auch die kompetente Kundenberatung sichergestellt ist. Dadurch kann es vorkommen, dass der Rekrutierungsprozess etwas länger dauert, bis die Stelle besetzt ist. Loeb legt Wert auf einen respektvollen Umgang, hohe Wertschätzung und attraktive Arbeitsbedingungen. Wir prüfen auch neue Arbeitsmodelle, natürlich immer in den bestehenden Rahmenbedingungen.

Im Secondhand-Geschäft arbeitet Loeb mit Reawake zusammen. Was versprechen Sie sich davon?

Mit Reawake arbeiten wir nun seit zwei Jahren erfolgreich zusammen. Diese Zusammenarbeit erweist sich als eine gute Ergänzung für unseren Concept Store MAGGS in Bern. Der Resale-Markt wächst konstant, und so können wir auch diesen Markt bedienen.

Im Herbst 2023 ist die Eröffnung des Rooftop-Restaurants auf dem Haupthaus in Bern geplant. Gibt es dazu auch einen passenden Event?

Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung von unserem Rooftop-Restaurant und es wird bestimmt einen grossartigen Eröffnungsevent geben. Unser Gastronomie Partner wird sicherlich auch Anlässe planen und ausrichten.