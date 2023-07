Oliver Schnyder, CEO Walliser Kantonalbank, im Interview

von Bob Buchheit

Moneycab.com: Herr Schnyder, die Walliser Kantonalbank bietet auch Kredite als «Ausbildungsgutschriften» an. Sind wir jetzt in den USA?

Oliver Schnyder: Unsere jungen Walliser und Walliserinnen müssen in andere Kantone reisen, um eine universitäre Ausbildung zu absolvieren. Das ist oft mit erheblichen Ausgaben für Unterkunft, Transport und andere laufenden Ausgaben verbunden. Mit diesem Angebot wollen wir unsere Kunden bei ihren Lebensprojekten im Wallis wie auch ausserhalb unserer Kantonsgrenzen unterstützen.

In der Schweiz fallen jetzt die Immobilienpreise. Was gilt für das Wallis?

Es ist nicht sinnvoll, die Immobiliensituation auf sehr kurze Sicht zu analysieren. Schwankungen sind zwar möglich, aber es ist interessanter, die Situation über einen längeren Zeitraum zu analysieren. Gemäss unseren historischen Daten bleiben Investitionen in Immobilien mittel- und langfristig interessante Anlagen. Die Walliser Kantonalbank arbeitet jährlich mit dem Institut Wüest & Partner zusammen, um die Trends auf den verschiedenen Märkten – Talebene, Bergregionen, Haupt-/Zweitwohnsitz, Tourismusorte und die verschiedenen Regionen des Kantons – genau zu analysieren. Die Daten können sich aufgrund dieser Parameter deutlich unterscheiden. Unsere nächsten Ergebnisse werden wir im November dieses Jahres veröffentlichen.

Oliver Schnyder, CEO Walliser Kantonalbank

Wie sieht es denn in den einzelnen Regionen aus?

Wir stellen einen leichten Rückgang der Nachfrage aufgrund steigender Hypothekarzinsen und der Preisentwicklung fest. Allerdings sind Tourismusgebiete und die Nähe zu städtischen Zentren nach wie vor attraktiv.

Das WKB Safe Conto ist eine innovative Versicherungswette. Der Betrag eines Spar-, Privat-, Jugend- oder Ausbildungskontos wird im Falle eines Unfalltodes verdoppelt. Wie stark wird dieses Produkt nachgefragt?

Die Nachfrage nach dieser Art von Produkt ist stabil. Es handelt sich hierbei um ein zusätzliches Vorsorgeangebot. Wir lancieren keine besonderen Werbeaktionen für dieses Produkt. Etwa zwei Prozent unserer Kunden haben diese Versicherung abgeschlossen.

Ihre Halbjahreszahlen waren hervorragend. Der Reingewinn stieg überproportional auf 65,7 Millionen Franken (+22,2 Prozent). Liegt das vor allem an der tiefen Cost-Income-Ratio von 44 Prozent?

Die Grundlage für diesen Erfolg sind das Vertrauen unserer Kunden und die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden. All das wird ergänzt durch ein adäquates und den Marktbedingungen entsprechendes Liquiditäts- und Bilanzmanagement. Letztere haben sich in den letzten Monaten sehr stark verändert und unsere ausgezeichnete Reaktions- und Antizipationsfähigkeit auf die Probe gestellt.

Im Zinsdifferenzgeschäft stieg der Geschäftserfolg um über ein Drittel. Geht es in der Tendenz weiter so, trotz Sparzinserhöhung auf ersten September 2023?

Innerhalb weniger Monate sind wir vom Negativzinsregime von -0,75% auf nunmehr 1,75% übergegangen. Diese Zinsanpassungen der Schweizerischen Nationalbank wurden vorgenommen, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken. In diesem Umfeld wird das Liquiditätsmanagement einfacher, auch wenn der Margenwettbewerb immer noch gross ist. Seit Anfang dieses Jahres haben wir drei Sparzinserhöhungen angekündigt. Wir werden die Entwicklung weiterhin beobachten und unsere Bilanz und Liquidität effizient verwalten, indem wir unseren Kunden attraktive Konditionen anbieten.

Ihr Anlagefonds BCVs/WKB (CH) flex Pension 35 wird im Moment stark nachgefragt. Der hat aber nur 35% Aktienanteil. Sind Walliser risikoscheu?

Die Risikobereitschaft wird mit jedem Kunden individuell analysiert. Wir sind stets darauf bedacht, ihnen die Anlage anzubieten, die ihren Erwartungen und Zielen am besten entspricht. Wir verfügen über eine breite Palette an Möglichkeiten, um möglichst vielen Wünschen gerecht zu werden. Die Walliser unterscheiden sich also nicht von den anderen Eidgenossen. Sie sind anspruchsvoll und streben eine optimale Rendite ihres Vermögens an.

Apropos Risiko. Das Wallis soll in nächster Zeit wirtschaftlich stärker wachsen als der Durchschnitt der Schweiz. Wo lauern allenfalls Gefahren?

Unser Kreditportfolio, kann ich Ihnen sagen, ist gesund. Es wird laufend im Hinblick auf die Marktlage und potenzielle Risiken analysiert. Die Rückstellungen werden aufgrund dieser Parameter gebildet oder angepasst.

In diesem Halbjahr kam noch ein ausserordentlicher Ertrag von einer halben Million hinzu. Wofür?

Hierbei handelt es sich um die Neubewertung einer Beteiligung und den Gewinn aus dem Verkauf einer Immobilie aus unserem Portfolio.

Der Waldbrand von Bitsch hat die Klimaerwärmung in den Fokus der Öffentlichkeit gelegt. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Ihre Bank?

Zunächst einmal ist der Waldbrand in Bitsch eine Katastrophe, und wir möchten allen Menschen, die unter den Auswirkungen dieses Grossschadens leiden, unsere Unterstützung aussprechen. Die Walliser Kantonalbank hat Nachhaltigkeit als Wert verankert, der zusammen mit Nähe, Kompetenz und Innovation das Fundament ihrer Strategie bildet. Wir haben unlängst eine Nachhaltigkeitscharta sowie einen umfassenden Bericht veröffentlicht, in dem unsere Ambitionen und Verpflichtungen in diesem Bereich detailliert dargelegt sind.

«Die WKB zeichnet sich durch ihren Beitrag zur Finanzierung der Energiewende im Kanton aus.»

Das sagen aber alle…

Wir zeigen höchste Transparenz und sind grosse Verpflichtungen eingegangen. Die WKB zeichnet sich durch ihren Beitrag zur Finanzierung der Energiewende im Kanton aus und bietet ihren Kunden ein nachhaltiges Anlageangebot im Investmentbereich. Sie setzt sich für den Erhalt der Umwelt ein und bemüht sich weiterhin darum, den mit ihrem Betrieb verbundenen ökologischen Fussabdruck zu verringern. Sie engagiert sich auch in ihrer Gemeinschaft durch die Unterstützung von Chancengleichheit und Vielfalt.

