Patrik Hofer, Managing Director der NorthC Schweiz, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Hofer, NorthC hat in der Schweiz bis anhin vier Rechenzentren, die sie alle übernommen hat (drei von Netrics, eines vom Datacenter Winterthur). Wie weit ist der Schweizer Markt (nach den Niederlanden zweithöchste Rechenzentrums-Dichte in Europa) schon gesättigt, wo sehen Sie noch Wachstumspotenzial?

Patrik Hofer: Das Wachstumspotenzial im Datacenter Markt in der Schweiz ist durch mehrere Faktoren geprägt, die auf eine positive Entwicklung hinweisen:

Zunahme der Datenmenge und Digitalisierung: Mit dem exponentiellen Anstieg der Datenmengen aufgrund des rasanten Einzugs von künstlicher Intelligenz (KI) in den verschiedenen Anwendungsgebieten und der weiter fortschreitenden Digitalisierung in verschiedenen Sektoren wie Finanz- und Gesundheitswesen, E-Commerce und Regierungsdiensten, erhöht sich die Nachfrage nach Datenzentren.

Technologische Fortschritte: Die Entwicklung in Bereichen wie Cloud Computing, Big Data, IoT und KI treibt das Wachstum im Datacenter-Markt voran.

Investitionen und Expansion: Bedeutende Investoren und Unternehmen im Datacenter-Sektor expandieren aktiv, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hinweist.

Geografische Lage und politische Stabilität der Schweiz: Die geografische Lage der Schweiz in Europa und ihre politische sowie wirtschaftliche Stabilität und nicht zuletzt die wachsende Bedeutung der digitalen Souveränität machen sie zu einem attraktiven Standort für Datenzentren.

Nachhaltigkeitsbestrebungen: Der Trend zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Verbesserung der Energieeffizienz in Datenzentren ist ein weiterer Wachstumstreiber, besonders in einem umweltbewussten Land wie der Schweiz.

Regulatorische Entwicklungen: Veränderungen in Datenschutzgesetzen und regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflussen das Wachstum ebenfalls positiv, indem sie strenge Anforderungen an die Datensicherheit und -speicherung stellen.

Der Datacenter-Markt in der Schweiz weist ein erhebliches Wachstumspotenzial auf, getrieben durch technologische Innovationen, wachsende Datenvolumen, strategische Investitionen und die starke Position der Schweiz als Datenhub in Europa.

«Wir wollen der führende regionale Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen in der Schweiz werden.» Patrik Hofer, Managing Director der NorthC Schweiz

Wie sieht Ihre Strategie für die Schweiz aus, welches sind Ihre Zielkunden?

NorthC schafft mit seinen Datenzentren die regionale und nachhaltige Grundlage für digitales Business durch persönliche Verbindungen. Bei allen unseren Prozessen steht der Mensch im Zentrum. Wir wollen der führende regionale Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen in der Schweiz werden. Durch unsere Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität unterstützen wir unsere Kunden bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation.

In der Region Basel ist NorthC bereits der Marktführer für regionale Rechenzentrumsdienstleistungen und bietet Lösungen für Unternehmen, Cloud- und IT-Anbieter, Institutionen und lokale Behörden.

NorthC Schweiz wird das rasante Wachstum auch in den kommenden Jahren weiter vorantreiben. So werden noch weitere Rechenzentren zu den bereits vier lokalen Rechenzentren in Biel, Basel und Winterthur dazukommen.

Was unterscheidet NorthC von den Mitbewerbern?

Datencenter- und Colocation-Serviceleistungen in Ihrer Nähe. Die Datacenter von NorthC bilden ein Ökosystem, in dem regionale, nationale und internationale Partner und Provider zusammengeführt werden und miteinander kooperieren.

Wir investieren viel Zeit, um unsere Kunden und ihre Bedürfnisse kennenzulernen, damit wir ihnen den bestmöglichen Service bieten können. Dabei ist unser Support-Team rund um die Uhr telefonisch zu erreichen und unsere Site-Manager stehen jederzeit bereit, um bei der Lösung betrieblicher Herausforderungen behilflich zu sein. Neukunden erhalten ein umfassendes und persönliches Onboarding sowie eine Einführung in unser Kunden- und Überwachungsportal.

Rechenzentren sind enorme Stromverbraucher. NorthC will bis 2030 CO2-neutral sein. Wo stehen Sie heute, wie soll die CO2-Neutralität bis 2030 erreicht werden?

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie hat vier Grundpfeiler:

100% Ökostrom – bereits heute: Wir beziehen unsere gesamte Energie aus erneuerbaren Quellen. Doch das ist erst der Anfang. Unser Fokus liegt darauf, die Grenzen der erneuerbaren Energie stetig zu erweitern. Wir erforschen die Potentiale von Wind, Sonne und grünem Wasserstoff, um unsere Abhängigkeit vom Netzstrom zu verringern und in Zukunft unsere eigene Energie zu erzeugen.

«Durch den Einsatz von grünem Wasserstoff gewährleisten wir eine CO2-neutrale Notstromversorgung. Wir sind stolz darauf, Vorreiter in der Branche zu sein.»

Grüner Wasserstoff für unsere Datacenter-Notstromversorgung: In unseren Rechenzentren in Groningen und Eindhoven gehen wir mit gutem Beispiel voran. Durch den Einsatz von grünem Wasserstoff gewährleisten wir eine CO2-neutrale Notstromversorgung. Wir sind stolz darauf, Vorreiter in der Branche zu sein. Aber wir ruhen uns nicht aus. Unser Ziel ist es, all unsere Notstromsysteme in Richtung CO2-Neutralität zu entwickeln. Durch eine smarte Kombination aus Ökostrom, grünem Wasserstoff, Wind- und Solarenergie gestalten wir die Zukunft der Energieversorgung.

Maximale Nutzung restlicher Energie: Überschüssige Wärme wird von uns nicht verschwendet, sondern als wertvolle Ressource betrachtet. Deswegen nutzen wir die Abwärme unserer Datacenter, um benachbarte Gebäude zu heizen oder die Notstromaggregate auf Betriebstemperatur zu halten. So sparen wir Energie, die sonst zum Heizen benötigt würde.

Effiziente Ressourcen-Aktivierung: Unsere Rechenzentren sind nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch flexibel und effizient. Mit einer modularen Bauweise wird sichergestellt, dass wir Ressourcen nur dann aktivieren, wenn sie wirklich gebraucht werden. Dieses Prinzip wenden wir für unseren gesamten Betrieb an.

Darüber hinaus widmen wir uns den folgenden Schwerpunkten:

Wir prüfen den Betrieb eigener Wind- und Solarparks.

Wir planen den Einsatz von KI in allen unseren Rechenzentren zur Optimierung unserer Systeme.

Wir planen, die Reduktion des PUE-Werts (Power Usage Effectiveness) in sämtlichen NorthC Rechenzentren auf unter 1.2 zu senken. Der globale Durchschnitt liegt bei über 1.5. Wir sind mit einem Wert von unter 1.35 schon viel weiter.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Digitalisierung, Bots und künstliche Intelligenz haben auch im letzten Jahr branchenübergreifend massiv an Bedeutung zugenommen. Wie beeinflussen die neuen Technologien das Geschäft von NorthC, wo kommen sie konkret zum Einsatz?

Wir setzen bereits jetzt in verschiedenen Rechenzentren in Holland fortschrittliche Kühltechnologien wie Flüssigkeitskühlung ein, weitere werden folgen. Des Weiteren nutzen wir verstärkt KI und maschinelles Lernen (ML) für den autonomen Betrieb unserer Rechenzentren, etwa für vorausschauende Wartung oder Energieoptimierung. Diese Technologien werden wir in allen unseren Rechenzentren ausrollen. Last but not least verbessern wir unsere Automatisierung von Routineaufgaben, von der Gerätewartung bis zur Ressourcenbereitstellung, um die Effizienz zu steigern und menschliche Eingriffe zu reduzieren.

Welche technologischen Entwicklungen werden in den kommenden Jahren den grössten Einfluss haben auf die Entwicklung von NorthC?

Wie bereits erwähnt, sind technologische Entwicklungen wie Quanten-Computing, KI und IoT die treibenden Kräfte im Datacenter-Markt und werden den grössten Einfluss auf dessen Entwicklung haben. Durch den sich rasant verbreitenden Einsatz dieser Technologien wächst das Datenvolumen in den kommenden Jahren weiterhin exponentiell.

«Wir nutzen verstärkt KI und maschinelles Lernen (ML) für den autonomen Betrieb unserer Rechenzentren, etwa für vorausschauende Wartung oder Energieoptimierung.»

Die Digitalisierung wird sich in allen Lebensbereichen weiterentwickeln. Daraus resultieren höhere Anforderungen an ein Datacenter wie Colocation-Services. Einerseits müssen «High-Density»-Workloads, andererseits auch die «klassische» IT-Infrastruktur energieeffizient und nachhaltig betrieben werden – und dies zu bezahlbaren Preisen. Das sind Herausforderungen, auf die wir uns bei NorthC fokussieren. Dank unseres persönlichen Kundenservices und unserer Kundennähe können wir uns so gegenüber den grossen, internationalen Playern behaupten.

Gemeinsam mit dem Cloud-Anbieter Phoenix wollen Sie in der Schweiz ab Q1 2024 künstliche Intelligenz als Dienstleistung anbieten (“AIaaS”, AI-as-a-Service). Was genau wird dieser Service umfassen, wer ist das Zielpublikum dafür?

Mit der kvant Cloud bietet Phoenix eine hochautomatisierte und nachhaltige Cloud-Plattform. In dieser sicheren und souveränen Cloud-Umgebung gewährleistet Phoenix den direkten Zugriff auf GPU-Technologien, AI-Plattformen und Confidential Computing, schützt Services vor unbefugtem Zugriff und erfüllt das neue Schweizer Datenschutzgesetz (DSG). Die Lösung basiert auf einer Open-Source Plattform. Dies hat den Vorteil, dass die Betreiber jederzeit die Datensouveränität gewährleisten können.

kvant AI soll die führende souveräne AI-Lösung in der Schweiz werden. NorthC unterstützt diese Mission und die damit einhergehenden sich rasant ändernden technologischen Anforderungen an die Rechenzentren mit unseren erstklassigen Connectivity-Dienstleistungen. Dies kombinieren wir mit unserer flexiblen, persönlichen Betreuung und damit auf Phoenix zugeschnittenen, regionalen Support.

Indem wir Sicherheit und Compliance gewährleisten und gleichzeitig neue Standards im Bereich Datenintegrität und Innovation setzen, können Unternehmen sich auf Ihre AI-Lösungen und Kunden fokussieren.

kvant AI bietet Nutzern eine umfassende End-to-End-AI-Lösung, basierend auf mordernsten AI-Rechenkapazitäten. So wird die Entwicklung von Foundation Models gefördert und erfüllt die steigende Nachfrage nach einer unabhängigen, souveränen Cloud in der Schweiz.

Potenzielle Kunden sind hier vor allem Unternehmen, die ihre kritischen Daten nicht mit Anbietern aus dem Ausland teilen wollen und auf ein Schweizer Ökosystem setzen. Vor allem im Gesundheitsbereich oder bei Finanzdienstleistungen gibt es viel Potenzial im Bereich AI, aber auch entsprechende Hürden rund um das Thema Datensicherheit. Diese Lücke wollen wir nun gemeinsam mit Phoenix schliessen.

Datenschutz und Datensicherheit haben in der Schweiz einen hohen Stellenwert. Wo steht die Schweiz hier im internationalen Wettbewerb, wo besteht noch Nachholbedarf?

Mit der Totalrevision des DSG und dessen Einführung am 1. September 2023 hat sich der Datenschutz in der Schweiz dem EU-Niveau angenähert. Damit steht die Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut da. Im weltweiten Vergleich haben nur Südafrika und Norwegen ein stärkeres Datenschutzgesetz. Das zeigt, dass die Schweiz mit dem neuen DSG ein hohes Datenschutzniveau aufweist, welches im internationalen Vergleich konkurrenzfähig ist.



Sie leiten das Schweizer Geschäft von NorthC seit einem halben Jahr. Was sind die wichtigsten Projekte, die Sie für 2024 angehen?

Im Rahmen unserer Wachstums-Strategie ist eines der wichtigsten Projekte die Prüfung der Akquisition von weiteren Rechenzentren, die optimal in unsere Strategie als zukünftiger Leader regionaler Anbieter von nachhaltigen Rechenzentrumsdienstleistungen in der Schweiz passen. Eine weitere Option ist der Bau neuer Datacenter.

Die Auslotung der Möglichkeiten bei den erneuerbaren Energien ist eines der wichtigsten Projekte und wird zukünftig noch an Bedeutung gewinnen. Datacenter-Anbieter können überwiegend auf erneuerbare Energiequellen umsteigen und so ihren CO2-Fussabdruck verringern. Parallel dazu wird die Steigerung der Energieeffizienz ein weiteres Fokus-Projekt sein. Kunden, die an ihren Scope-3-Emissionen[1] arbeiten, werden die NorthC auffordern, die Emissionen zu reduzieren und strengere regulatorische Vorschriften verlangen eine Verbesserung der PUE.

Wir wollen unseren Fokus weiterhin auf die ICT-, Gesundheit- und Finanz-Branche legen und da unser Know-How einbringen und weiter ausbauen. Zudem wird die erfolgreiche Umsetzung unserer strategischen Allianz-Partnerschaft mit Phoenix ein weiterer Meilenstein in der ambitiösen Wachstums-Strategie der NorthC Schweiz sein. Mit dieser Strategie soll die Basis für weitere erfolgreiche Partnerschaften gelegt werden.

Zum Schluss des Interviews haben Sie zwei Wünsche frei, wie sehen die aus?

Am Bau eines «greenfield» Datacenters mit NorthC Schweiz teilzuhaben und dabei mit den neuesten Technologien einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Betrieb eines Datacenters zu leisten. Dies markiert einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg zur angestrebten CO2-Neutralität bis 2030.

In der aktuellen angespannten Lage und der Zeit geprägt von Unsicherheiten, hat meiner Meinung nach leider die Betonung individueller Erfolge durch Selbstdarsteller immer mehr Raum eingenommen. Ich wünsche mir, dass das partnerschaftliche Miteinander wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Dieser Gegentrend fordert von uns allen eine stärkere Fokussierung auf Empathie, Gemeinschaftssinn und die Unterstützung anderer, um ein ausgewogeneres und erfüllteres Zusammenleben zu gewährleisten.

[1] Scope-3-Emissionen sind eine Kategorie von Treibhausgasemissionen (THG), die während der betrieblichen Abläufe aus Quellen stammen, die keinem Unternehmen direkt gehören oder von ihm kontrolliert werden, wie Lieferkette, Transport, Produktnutzung oder Entsorgung. Sie werden auch als Emissionen der Wertschöpfungskette bezeichnet und sind am schwierigsten zu messen und zu reduzieren.

