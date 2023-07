Reto Schleier, CEO Beyoul AG, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Schleier, Co-Ownership von Ferienimmobilien hat sich in den USA etabliert und ist auch in Europa immer mehr im Trend. Was spricht für Co-Ownership?

Reto Schleier: Das Hauptargument für die Co-Ownership ist die Nachhaltigkeit. Die Investition in eine Zweitwohnung oder –Haus und deren Instandhaltung kann teuer sein. Insbesondere wenn man die begrenzte Zeit, die dort jährlich verbracht wird, betrachtet. Das Co-Ownership Modell bietet Interessierten die Möglichkeit, einen Anteil an einer einzigartigen Immobilie zur Eigennutzung zu erwerben. Dadurch wird die Auslastung von Zweitwohnsitzen maximiert und gleichzeitig stellt es eine solide Investition auf dem Immobilienmarkt dar.

Befeuern die ökonomischen Rahmenbedingungen mit hohen Immobilienpreisen, steigenden Zinsen und Inflation den Trend zu Co-Ownership?

Wir beobachten dies: Die mit dem Besitz von Ferienhäusern verbundenen Ausgaben steigen, insbesondere aufgrund der Auswirkungen von Covid-19. Damit werden sie zu noch exklusiveren Vermögenswerten. Laut dem aktuellen Report der UBS (Alpine Property Focus 2023) haben sich die jährlichen Kosten für den Besitz in den letzten drei Jahren nahezu verdoppelt, bedingt durch gestiegene Zinssätze, höhere zusätzliche Kosten und den Steuern auf Eigenmietswerte. Die Co-Ownership eröffnet sowohl Käufern als auch Verkäufern neue Perspektiven, da sie einen neuen Markt erschliesst und Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen und Investitionen bietet.

Erklären Sie uns doch das Geschäftsmodell von beyoul.

beyoul ermöglicht es Menschen, ihr Traum-Ferienwohnung zu erleben und gleichzeitig eine solide Immobilieninvestition zu tätigen, indem sie nur für die tatsächlich genutzte Zeit bezahlen. Wir suchen nach geeigneten Immobilien in beliebten Ferienorten der Schweiz und prüfen diese nach technischen und rechtlichen Themen. Anschliessend bieten wir diese Immobilien unserem Netzwerk potenzieller Mitbesitzer an und leiten den Kaufprozess ein. Dafür wird eine Immobilien AG für jede einzelne Immobilie, deren Anteile vollständig den 2- 8 Mitbesitzern gehören. beyoul übernimmt alle administrativen Prozesse sowie die Renovierung und Modernisierung der Immobilie. Sobald alles abgeschlossen ist, können die Mitbesitzer ihr neues Zweitheim uneingeschränkt geniessen!

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Immobilien aus?

Derzeit konzentrieren wir uns auf Immobilien in der Schweiz, insbesondere in den Kantonen Graubünden, Wallis und Tessin. Unser Fokus liegt darauf, Immobilien in ausgezeichneten Lagen auszuwählen, die sich in einer ruhigen Nachbarschaft befinden und vorzugsweise freistehend sind, mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Wellness-Einrichtungen. Um als beyoul-Immobilie in Frage zu kommen, muss das Haus oder die Wohnung über mindestens zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer, Aussenbereiche, Parkplätze und ausreichend Stauraum für alle Eigentümer verfügen. Darüber hinaus sind alle Immobilien als Zweitwohnsitze registriert.

Gehen Sie davon aus, dass Ihre Kunden eher auf der Suche nach einem Feriendomizil oder einer Kapitalanlage sind?

Unser Fokus liegt in erster Linie darauf, hochwertige Dienstleistungen anzubieten, um an diesen Ferienimmobilien den perfekten Urlaub zu machen. Dabei reduzieren wir natürlich nicht nur den anfänglichen Kapitaleinsatz, sondern auch die jährlichen Kosten. Als Co-Owner haben unsere Kunden aber natürlich auch die Gelegenheit, am stetig wachsenden Schweizer Immobilienmarkt zu partizipieren.

Der Immobilienerwerb ist nicht ohne. Welche Aufgaben übernimmt beyoul für die Miteigentümer?

Unsere Dienstleistungen decken den gesamten Prozess ab, angefangen von der Beschaffung der Immobilie, der Durchführung der Due Diligence, der Preisverhandlung, der Gründung der Immobilien AG bis hin zur Renovierung und späterer Instandhaltung. Nur so können wir das gewünschte und erwartete Qualitätsniveau den unterschiedlichen Co-Ownern garantieren

Wie teilen sich die acht Eigentümerinnen und Eigentümer die Immobilie?

Durch das Co-Ownership Modell durch beyoul sind Eigentümer von der direkten Koordination mit anderen Mitbesitzern bezüglich der Nutzung oder Instandhaltung der Immobilie befreit. Dabei übernimmt beyoul alle administrativen Aufgaben, einschliesslich der Koordination mit allen anderen Mitbesitzern und der Gewährleistung, dass die Immobilie vor jedem Aufenthalt in perfektem Zustand ist. Jeder Mitbesitzer kann seine Aufenthalte über unser kreditbasiertes Buchungssystem in deer beyoul App buchen.

Können die Besitzer für die Ihnen zugeteilte Zeit die Immobilie vermieten, wenn sie selbst den Urlaub nicht antreten können oder wollen?

In der Regel dürfen nur die Eigentümer und ihre privaten Gäste die Immobilien bei beyoul nutzen. Wir sind jedoch offen dafür, diese Richtlinie basierend auf den Wünschen der Eigentümer anzupassen. Wenn alle Eigentümer zustimmen, ist beyoul gerne bereit, eine Lösung zu finden, die Vermietungen ermöglicht. Sofern es die jeweiligen regulatorischen Bedingungen zulassen und beyoul die Qualität und das Pricing garantieren kann. Wir legen immer Wert darauf, die Wünsche aller Eigentümer zu respektieren.

Was passiert, wenn nach einer gewissen Zeit ein Anteilseigner aussteigen will?

Ja, das ist durchaus möglich. Wenn ein Co-Owner seine Anteile verkaufen möchte, kann er dies eigenständig tun, bspw. an seine Miteigentümer, extern oder wir können bei der Suche nach einem neuen Käufer über unser Netzwerk behilflich sein.

Wie sieht es mit den monatlichen Nebenkosten für den Unterhalt der Immobilie aus?

Beyoul verwaltet alles in einer transparenten Weise. Die Nebenkosten werden basierend auf der Nutzung und dem Anteil aufgeteilt. Vor jedem Aufenthalt wird die Immobilie professionell gereinigt und falls nötig gröbere Abnutzungen repariert, um sicherzustellen, dass die Eigentümer bei jedem Besuch eine konsistente und angenehme Erfahrung haben. Diese Kosten werden dann nach Verbrauch abgerechnet. Für grössere Investitionen wird zudem eine Reserve gebildet, um die Co-Owner von bösen Überraschungen zu schützen.

Welches sind die Gewinnfaktoren für beyoul? Erzählen Sie eine Prämie beim Verkauf des Anteils an der Immobilie?

beyoul bietet einen Mehrwert, in dem wir sie Suche und den Kaufprozess von einzigartigen Immobilien übernehmen und diese mit unseren erfahrenen Partnern stilvoll in Wohlfühloasen verwandeln. Das Co-Ownership Modell öffnet den Co-Ownern im wahrsten Sinn die Türe zu einzigartigen Immobilien, die Sie sonst nicht oder nur mit deutlich höheren Investitionen und Kosten erleben könnten. Im Gegenzug erheben wir eine einmalige Provision und eine jährliche Verwaltungsgebühr, abhängig vom Wert der Immobilie.

Vielfach ist zu vernehmen, dass Teileigentümer im Verhältnis mehr zahlen als beim vollständigen Erwerb einer Immobilie. Wie sehen Sie das?

Wie erwähnt, bietet die Co-Ownership einen zusätzlichen Vorteil gegenüber dem herkömmlichen Zweitwohnungsbesitz. Allerdings zahlen Co-Ownership dabei nicht mehr, sondern nur einen Bruchteil der vollen Investitionssumme und jährlichen Kosten, entsprechend ihrer geplanten Nutzung. Anstatt eine grössere Summe in einer Immobilie zu binden und/oder sich beim Ferienimmobilienkauf zu verschulden, kann man mit diesem Modell die Summe auf verschiedene Objekte verteilen und die entsprechend nutzen.

Herr Schleier, besten Dank für das Interview.

