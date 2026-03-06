Ricarda Demarmels, CEO Emmi Group, im Interview

von Robert Jakob

Moneycab.com: Frau Demarmels, mit nutrition+ will sich Emmi noch stärker auf das Konsumentenbedürfnis Gesundheit ausrichten. Übernehmen Sie jetzt den Part von Nestlé im Bereich funktionale Nahrungsmittel?

Ricarda Demarmels: Die Emmi Gruppe hat über Jahrzehnte ihre Kompetenz im Bereich von funktionellen Milchprodukten mit einem Mehrwert in der Ernährung aufgebaut. Mit Produkten wie Aktifit und Benecol zählt Emmi hier zu den Pionieren. 2026 schärfen wir unseren strategischen Fokus und schaffen eine eigene Wachstumsplattform mit nutrition+, um diesen Bereich mit relevanten Konzepten weiter voranzutreiben. Und damit Antworten auf neue und alte Bedürfnisse zu geben.

Emmi wächst seit vielen Jahren organisch im unteren einstelligen Prozentbereich, dafür aber sehr solide. Welche Fehler der Konkurrenz haben Sie vermieden?

Unsere disziplinierte Wachstumsstrategie ist auf definierte Geografien und Kategorien ausgerichtet. Wir konzentrieren uns auf Bereiche, in denen wir Kompetenz und Marktverständnis mitbringen – und bleiben dort konsequent. Unser dezentrales Geschäftsmodell erlaubt es uns, nah am Markt zu agieren und unternehmerisch zu handeln. Die Teams vor Ort erkennen Veränderungen früh und handeln entsprechend. Diese Marktnähe übersetzen wir in relevante Innovationen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Portfolios. Akquisitionen etwa haben wir bewusst und mit hoher Disziplin eingesetzt – immer um unser Kerngeschäft gezielt zu stärken, Kompetenzen auszubauen und unsere Präsenz in ausgewählten Märkten zu vertiefen. So entsteht solides, organisches Wachstum – Schritt für Schritt, mit klarer Ausrichtung und langfristigem Anspruch. Heute ist die Emmi Gruppe einzigartig im Sweetspot von Premium-Dairy und Premium-Desserts positioniert und kann die Megatrends Gesundheit und Genuss gezielt bedienen.

Ich spreche gerne Danone an, die ja einige Anlaufprobleme mit ihren proteinreichen Produkten hatte…

Wir sehen den Proteintrend als eine strukturelle Entwicklung an, die Relevanz über alle Altersgruppen und Geschlechter hat. Die Bedürfnisse reichen vom Muskelerhalt, Funktionalität, Gewichtsmanagement, auch im Zusammenhang mit GLP-1, bis zur Sättigung. Entscheidend ist dabei die Proteinqualität, denn nicht jedes Protein ist gleichwertig. Entscheidend ist das Aminosäureprofil, die Verdaulichkeit und wie gut es den Muskelerhalt unterstützt. Und genau hier können Milchprodukte eine zentrale Rolle spielen. Wir haben ein starkes internationales Portfolio mit hochwertigen Protein-Konzepten.

Treiber des rund 15-prozentigen EBITDA-Wachstums war unter anderem die Übernahme von Mademoiselle Desserts. Gibt es bei den Nachspeisen einige wenig wechselnde Kundenvorlieben?

Neben Gesundheit bleibt Genuss ein prägender Megatrend. Auch hier sind wir mit unserem innovativen Premium-Dessertportfolio stark positioniert. Wir vereinen in dieser Wachstumskategorie globale Desserttraditionen, von Tiramisu, Lava Cakes, Premium-Cheesecakes oder Mini-Beignets mit lokalen Hero-Produkten wie zum Beispiel die neuen Mini-Tropézienne. Trends, die wir im Premium-Dessert-Bereich setzen, sind neue Texturwelten, international inspirierte Geschmacksprofile, Mini-Formate für bewussten Genuss und Rezepturen, die vollen Geschmack mit einem ausgewogeneren Nährwertprofil verknüpfen.

Die Reingewinnmarge hingegen sank leicht. Ich nehmen an, Sie werden den Nettoverschuldungsgrad, der sich im Berichtsjahr von 2.13 im Vorjahr auf 1.79 verbesserte, weiter senken? Wo liegt der Zielkreis?

Wir werden weiter «deleveragen». Ende 2026 streben wir 1.5x an.

Welchen Umsatzschub erwarten Sie denn durch die Ende 2025 übernommene English Cheesecake Company?

Mit der Arrondierungsakquisition der English Cheesecake Company runden wir unser Dessertportfolio mit dem globalen Trendprodukt Premium-Cheesecake ab. Die Marke verfügt über eine starke Position im britischen Detailhandel. Gemeinsam wollen wir diese Basis nutzen, um unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen.

Welches werden die nächsten Bausteine im Aufbau des Desserts PowerHouse sein?

Mit dem Aufbau des Emmi Desserts PowerHouse bündeln wir unsere Kompetenzen über Märkte hinweg und bieten unseren Kunden ein klar positioniertes Dessertsortiment aus einer Hand – mit starken Marken und relevanten Neuheiten. Die Integration verläuft planmässig. Wir stärken gezielt unsere Kernplattformen und bündeln Marktaktivitäten sowie Innovation, um schneller und abgestimmter auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Demnächst stellen wir unsere gemeinsame Dessert-Identität vor und schärfen damit unseren Auftritt – mit dem Ziel, unser Dessertgeschäft als nachhaltige Wachstumsplattform weiter auszubauen.

Ist der Kunde bei der Skalierbarkeit Ihrer Plattformprodukte wie Lava Cake oder Minibeignets sehr umweltsensibel, was die Packungen betrifft?

Die B-Corp zertifizierte Mademoiselle Desserts ist in diesem Bereich ein Pionier und setzt neben Initiativen wie: „nutri M” zur Verbesserung der Rezepturen und „clean M” für einfache Rezepturen auf „pack M” zur Reduzierung von Verpackungen und den Verzicht auf nicht recycelbare Verpackungen. Mit Emmi Dessert Italia haben wir 2025 alle Verpackungen auf 100 % recycelbare Materialien umgestellt und konnten Fortschritte in der Kreislaufwirtschaft erreichen.

Im Heimmarkt rechnen Sie in diesem Jahr nicht mit Wachstum. Liegt es am Milchpreis?

Im Heimmarkt erwarten wir dank starker Marken und innovativen Konzepten eine Fortsetzung der positiven Volumenentwicklung vergangener Jahre. Der tiefere Milchpreis beeinflusst das organische Wachstum negativ.

Wie läuft denn die neue Emmi Matcha Latte an?

Emmi Caffè Latte hat vor über 20 Jahren Ready-to-Drink-Kaffee nach Europa gebracht. Nun knüpfen wir als RTD-Pionierin (RTD steht für Ready To Drink, a.d.R.) an dieses Erbe mit dem Emmi Matcha Latte und übersetzen es in die Gegenwart. Die laktosefreie Innovation aus hochwertigem Matcha und bester Schweizer Milch ist ab Mitte März 2026 in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien und Belgien erhältlich.

Die Division Americas werden in diesem Jahr mit viere bis sechs Prozent am stärksten wachsen. Einziges B-Moll ist der Absatz des originalen Schweizer Käses in den USA wegen Trumps Zöllen. Sind die Amerikaner nicht bereit, etwas mehr für Qualität auszugeben?

Schweizer Käse geniesst eine gute Reputation in den USA.