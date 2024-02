Serge Altmann, CEO Grand Resort Bad Ragaz Gruppe, im Interview

von Bob Buchheit

Moneycab.com: Herr Altmann, Sie sind jetzt die berühmten 100 Tage im Amt. Was macht ein promovierter Biophysiker und Molekularbiologie im Hotellerie-Business? Hat die organische und aufgeräumte Struktur des Kurparks den Naturwissenschaftler in Ihnen gekitzelt?

Serge Altmann: Der Park ist tatsächlich sehr reizvoll und ein Spaziergang darin sehr erholsam und lohnenswert. Neben dem Park hat mich aber auch die Aufgabe gereizt, die Grundlagen für die Weiterentwicklung des Grand Resort Bad Ragaz zu erarbeiten, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen: Als ehemaliger Forscher und darum neugierige Person, der in der Strategieberatung tätig war und grössere Gesundheitsinstitutionen geführt hat, liegt mir die Aufgabe sehr.

Die Tamina Therme wird von April bis September 2024 einer Grossrevision unterzogen. Die Investitionen sollen sich auf vier Millionen Franken belaufen. Was ist genau geplant?

Der grösste Anteil der Revision betrifft die periodisch bedingte Sanierung aller Innen- und Aussenbecken. Wir nutzen diese Revision aber gleichzeitig, um den schicken Look aufzufrischen, das Angebot zu erweitern und die Prozesse zu digitalisieren. Die genauen Kosten sind noch nicht bekannt.

Der Hof Ragaz steht mit den frisch renovierten Zimmern nach der knapp fünfmonatigen Schliessung wieder das ganze Jahr zur Verfügung. Hat sich die Belegungsquote im Vergleich erhöht?

Für mich war die Renovation des Hof Ragaz eine meisterliche Teamleistung: In Rekordzeit wurden in den 108 Zimmern und Suiten ein helles luxuriöses Innendesign umgesetzt, welches bei unseren Gästen sehr gut ankommt. Wir machen hier einen Spagat zwischen Moderne und Tradition. Gerade jüngere Gäste sprechen die Zimmer besonders an. Die Belegung im 2023 hat unsere Erwartung übertroffen.

Top-Gourmet-Essen ist im IGNIV auch für Kids möglich. Welche Zielgruppe spricht das an?

Nicht nur im Igniv by Andreas Caminada. Wir ziehen mit unserem Gourmetkonzept Geniesser aus dem In- und Ausland an. Als ein 3-Generationen-Haus, darf die Menükarte für Kids nicht fehlen. Und zwar in allen unseren Restaurants.

Kommt Andreas Caminada auch selbst mal zum Kochlöffelschwingen vorbei?

Andreas Caminada trifft man bei uns immer wieder an. Er hat mit Joël Ellenberger einen aufstrebenden Star als Küchenchef im Igniv im Einsatz, der die zwei Michelin-Sterne von seinem Vorgänger Silvio Germann (Koch des Jahre 2024) verteidigen konnte und bereits mit 17 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet wurde. Mit dem Restaurant Memories von Sven Wassmer, dem Igniv by Andreas Caminada, dem verve by sven und vier weiteren Restaurants mit insgesamt 6 Michelin-Sternen, einem grünen Michelin-Stern und 76 Gault-Millau-Punkten unter einem Dach, können wir einen lukullischen Genuss bei uns garantieren.

Zum vierten Mal in Folge wurde das Grand Resort Bad Ragaz zum besten Wellnesshotel der Schweiz gewählt und gleichzeitig besitzt Sven Wassmers Restaurant «Memories» die ganz seltenen und begehrten drei Michelin-Sterne. Das verzeiht keine Fehler, wäre man versucht zu sagen… Betreibt das Grand Resort Bad Ragaz so etwas wie Risikomanagement?

No risk, no fun. Wer innovativ sein will, muss etwas wagen. Wir halten alle unsere Mitarbeitenden an, Out-of-the-Box-Ideen zu entwickeln und zu testen. Sven Wassmer ist ein gutes Beispiel dafür, was man mit der konsequenten Umsetzung einer Vision erreichen kann. Seine drei Michelin-Sterne hat er mehr als verdient. Die Auszeichnungen im Health- und Wellness-Bereich zeigen, dass wir auch mit unseren traditionellen Stärken weiterhin punkten können.

Die Casino-Konzession läuft neu nun bis Ende 2044. Vorher gibt es aber noch eine Betriebsabnahme. Was wird denn da geprüft? Etwa ob die Roulettekugel perfekt rund ist?

Wir haben uns sehr über die Erneuerung unserer Casino-Konzession gefreut. So, als hätten wir im Roulette auf die richtige Zahl gesetzt. Die Frage nach der runden Roulettekugel ist gar nicht so abwegig. Der Betrieb eines Casinos muss strenge behördliche Auflagen befolgen. Alle Automaten, Tischspiele und Kassensysteme werden durch ein externes anerkanntes Prüflabor getestet und alle Betriebskonzepte überprüft.

Ich nehme an die Wachstumsrate der Casinoerträge dürfte immer im zweistelligen Bereich liegen?

Die Wachstumszahlen sind erfreulich, allerdings coronabedingt verfälscht.

Die Belegungsquote über alle Zimmer von zurzeit 57 Prozent wollen Sie sicher steigern. Welchen Zielwert haben Sie im Blick?

100% Prozent! Wir sind mit der jetzigen Zimmerbelegung aber sehr zufrieden. Wir streben trotzdem ein jährliches Wachstum von ein paar Prozentpunkten an. Allerdings gilt «quality first». Da gehen wir keine Kompromisse ein.

Einerseits ist das Grand Resort Bad Ragaz mit über vier Fünftel der Aktien bei der Familie Schmidheiny in festen Händen, andererseits gibt es als «Freefloat» 1200 Publikumsaktionäre. Sind die meisten davon aus der Umgebung?

Rund ein Drittel unserer Aktionäre hat den Wohnsitz in der Ostschweiz und weitere 50 Prozent sind in der übrigen Schweiz domiziliert. Von den internationalen Aktionären kommt der Grossteil aus Europa.

Mit einem KGV von rund 19 und einem KBV von 0,8 ist die Aktie des Grand Resort Bad Ragaz ein interessanter Titel. Ist die «Schwere» ein Problem?

Die Aktie der Grand Resort Bad Ragaz AG ist primär eine Liebhaberaktie, deshalb ist der relativ hohe Kurswert auch kein Problem. Die meisten Aktionäre sind bei uns regelmässig zu Gast und haben eine emotionale Bindung zu unserer Destination und langjährigen Mitarbeitenden. Sie schätzen aber auch die attraktiven Vorzugsangebote für unsere Miteigentümer.

