Stefan Heitmann, CEO MoneyPark, im Video-Interview

Von Helmuth Fuchs

Im Interview nimmt Stefan Heitmann, CEO MoneyPark, zu folgenden Fragen Stellung

„Die Gründe, warum immer noch sehr viele Kunden sich für ein Bankprodukt entscheiden, ist typischerweise in der grösseren Flexibilität der Bank-Kreditvergabe zu suchen. Pensionskassen haben typischerweise das überlegene, das günstigere Angebot, sind ihrerseits aber relativ starr in der Vergabe der Kredite.“

„Ich hab schon 2012 MoneyPark nicht gegründet, um irgendwem Konkurrenz zu machen. Ich hab MoneyPark gegründet, weil ich davon überzeugt war und es immer noch bin, dass ein Kunde heute einfach mehr verdient hat in Sachen Information, in Sachen Transparenz in Sachen Convenience.“

„Genauso investieren wir in die Eigentümerseite. Wir möchten, dass auch der Eigentümer nach der Transaktion informiert bleibt über die Wertentwicklung seiner Immobilie, über die Veränderungen in der Nachbarschaft, über wichtige Transaktionsdynamiken, die seine Umgebung betreffen.“

„Wir arbeiten an einer Reihe neuer digitaler Servicebausteine, die der Kunde bekommen wird. Das betrifft zum Beispiel das so genannte Käufermatching. Für den Kunden bieten wir die Möglichkeit, dass wir sein Suchprofil (für ein Immobilien-Objekt) matchen gegen andere Objekte und verbinden mit der Finanzierungsperspektive.“

„Mir geht es nicht nur um den reinen Kauf oder den Verkauf, mir geht es um die Faszination, die Immobilien auslösen. Mich interessiert es, was mit meiner Immobilie wertmässig passiert, ich möchte als Eigentümer verstehen, ob in meiner Nachbarschaft gerade eher gekauft oder verkauft wird und wenn ja, zu welchem Preis. Ich möchte verstehen, wie Bauvorhaben in meinem Ort meinen Immobilienwert beeinflussen. All das sind wichtige Informationspunkte, zu denen der Kunde heute keinen Zugang hat. Das möchten wir ändern.“