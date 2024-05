Abacus bleibt unabhängig und wächst weiter

Wittenbach-St.Gallen – Die vier Hauptaktionäre der Abacus Research AG haben beschlossen, auch in den kommenden zehn Jahren die Aktienmehrheit zu behalten. Während das Unternehmen weiterhin seine Marktposition ausbaut, unterstreicht der Beschluss das Bekenntnis zu Unabhängigkeit, Kontinuität und Stabilität des Schweizer Software-Unternehmens.

Die Abacus Research AG steht seit ihrer Gründung vor knapp vier Jahrzehnten für Innovation, Qualität und Kontinuität. Dies wird auch in Zukunft so bleiben: Die vier Hauptaktionäre der Abacus Research AG haben vereinbart, in den nächsten zehn Jahren die Aktienmehrheit der Abacus Research AG zu behalten.

Verwaltungsratspräsident Daniel Senn freut sich über den Entscheid: «Die Abacus Research AG blickt nicht nur auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück, sondern steht dank einer soliden finanziellen Grundlage sowie einer vorausschauenden Unternehmensführung auch für die Zukunft ausgezeichnet da. Die Entscheidung, dass unser Unternehmen weiterhin im Besitz der vier Hauptaktionäre und Gründer bleibt, zeigt unser klares Bekenntnis zu Unabhängigkeit, Kontinuität und Stabilität. Gleichzeitig sind wir uns der dynamischen Veränderungen in unserer Branche bewusst und setzen weiter auf Agilität, um neue Trends und Innovationen zu entwickeln.»

Erneut zweistelliges Wachstum

Gleichzeitig festigte die Abacus Research AG im vergangenen Jahr seine Position als führender Schweizer Hersteller von Business- und ERP-Software weiter und verzeichnete bereits zum achten Mal in Folge ein zweistelliges Wachstum. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der konsolidierte Gesamtumsatz um 11,4 Prozent gesteigert werden. Auch die Nachfrage nach Mobile Abos wuchs weiter an: Hier erzielte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 37,7 Prozent. Mittlerweile nutzen über eine Million Abonnentinnen und Abonnenten diesen Service von Abacus. (pd/mc/pg)