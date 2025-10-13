moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

ABB entwickelt mit US-Techriese Nvidia neue KI-Rechenzentren
Morten Wierod, CEO ABB. (Foto: ABB)
Zürich – Der Technologiekonzern ABB geht eine Zusammenarbeit mit dem Computerchiphersteller Nvidia ein. Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln.

Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz «modernster Stromversorgungslösungen» konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit. Diese seien für eine «hocheffiziente, skalierbare Stromversorgung für zukünftige KI-Workloads» erforderlich.

Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von Nvidia geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB keine.

Nach Veröffentlichung der Medienmitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe – im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Die Titel gingen mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert. (awp/mc/ps)

