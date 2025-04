Abraxas schliesst 2024 mit erfreulichem Ergebnis ab

St. Gallen – Der Ertrag der IT-Dienstleisterin Abraxas ist 2024 erneut und breit abgestützt gestiegen. Abraxas verbesserte mit gezielten Effizienzsteigerungen und konsequenter Kostendisziplin das operative Ergebnis signifikant und schrieb für das abgeschlossene Geschäftsjahr ein operatives Ergebnis von 4.6 Mio. Franken. Auch angesichts steigender Kosten investiert das Unternehmen weiter in sichere Multi-Cloud-Lösungen, moderne IT-Services und in Anwendungen künstlicher Intelligenz für die Digitalisierung der öffentlichen Hand.

Der Dienstleistungsertrag der Abraxas Informatik AG stieg im Jahr 2024 um 3.8 % auf 214.5 Mio. Franken (Vorjahr: 206.7 Mio. Franken), und das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich auf 4.6 Mio. Franken (+ 8.1 Mio. Franken). Damit setzte das Unternehmen die Trendwende fort, die mit gezielten Massnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bereits im Vorjahr eingeleitet worden war. Die finanzielle Basis bleibt solide: Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Jahr 2024 auf 33.0 % (Vorjahr: 30.9 %).

«Unsere Massnahmen zur Verbesserung von Transparenz und Effizienz greifen und haben zu einer erfreulichen Ergebnisverbesserung 2024 geführt», bewertet Reto Gutmann, CEO von Abraxas, den Geschäftsgang des Unternehmens. «Abraxas meistert so die Heraus-forderungen anhaltend steigender Kosten für Hard- und Software sowie kurzfristiger Vertragsanpassungen unserer Lieferanten.» Zugleich investierte Abraxas im Jahr 2024 wiederum überdurchschnittlich, vor allem in Multi-Cloud-Infrastrukturen und in Anwendungen künstlicher Intelligenz für die Digitalisierung der öffentlichen Hand sowie in neue IT-Services und Erneuerungen bestehender Anwendungen. Abraxas führt diese Investitionen im neuen Geschäftsjahr fort. Dabei bleibt die Weiterentwicklung von Dienstleistungen, Systemen und Mitarbeitenden im Fokus. (pd/mc)