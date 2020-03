Acronis bietet allen Service Providern kostenlose Kollaborationstools zur Unterstützung von Remote-Mitarbeitenden

Schaffhausen – Der Cyber Protection-Anbieter Acronis reagiert auf die aktuelle Corona-Pandemie und stellt die Acronis Files Cloud Anwendung, eine sichere Lösung für die Synchronisierung und die gemeinsame Nutzung von Daten auf Unternehmensebene, allen Service Provider kostenlos zur Verfügung. Das Angebot gilt bis zum 31. Juli 2020 und soll sicherstellen, dass Service Provider ihre Kunden bei der schnellen Umstellung auf eine Remote-Arbeitsumgebung effektiv dabei unterstützen können die Sicherheit wichtiger Unternehmensdaten zu gewährleisten.

Acronis kennt die speziellen Herausforderungen, mit denen sich Service Provider bei der Bereitstellung einer sicheren kollaborativen Umgebung für Mitarbeitende in einer Remote-Arbeitsumgebung (ausserhalb von Unternehmensnetzwerken) konfrontiert sehen. Dank dieses Angebots sind Service Provider in der Lage, die Bedürfnisse ihrer Kunden schnell zu erfüllen, ohne dass diese eine zusätzliche finanzielle Belastung oder eine Erhöhung der Betriebskosten in Kauf nehmen müssen. Darüber hinaus bietet Acronis Online-Webinare und Tutorials an, die Service Providern helfen sollen, ihre Kunden und deren Endnutzer zu schulen und sie auf den neusten Stand von Sicherheitsstandards für Remote-Arbeit zu bringen.

„Die Welt hat sich in den letzten Wochen und Tagen dramatisch verändert, da wir alle auf die COVID-19-Pandemie reagieren. Während sich die Organisationen an die neue Normalität – sowohl persönlich als auch beruflich – anpassen, möchte Acronis seinen Partnern versichern, dass wir für sie da sind, um sie zu unterstützen“, sagt Gaidar Magdanurov, Acronis Chief Cyber Officer und COO. „Als Cyber Protection Anbieter steht für uns der Schutz aller Daten, Anwendungen und Systeme zu jeder Zeit im Mittelpunkt. Wir verstehen die Herausforderungen unserer Service Provider-Partner ihren Kunden eine sichere Collaboration-Umgebung zu stellen. Wir unterstützen sie in dieser schwierigen Zeit, indem wir ihnen ermöglichen, während des Ausbruchs des Coronavirus ohne zusätzliche Kosten für ihre Kunden Remote zu arbeiten.

Acronis-Partner, die zusätzliche Informationen über die eingesetzten Lösungen benötigen, können sich an den Acronis Costumer Support wenden. (Acronis/mc)