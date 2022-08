Acronis im Canalys Endpoint Security Vendor Performance Index als High Performer ausgezeichnet

Schaffhausen – Acronis, ein Anbieter von Cyber Protection-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Canalys Endpoint Security Vendor Performance Index für das erste Quartal 2022 als High Performer ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen, das als Pionier im Bereich Cyber Protection gelobt wird, konnte im Vergleich zum ersten Quartal 2021 ein Umsatzwachstum von 18,8 Prozent verzeichnen.

Canalys ist ein weltweit führendes Marktforschungsunternehmen für IT-Technologien und veröffentlicht vierteljährlich seinen renommierten Endpoint Security Vendor Performance Index, um über wichtige Marktanteile und Markttrends in der Endpoint Protection-Branche zu informieren. Dabei bewertet das Unternehmen insbesondere „die Performance der Anbieter gemessen an der Kundenakzeptanz im Endpoint Security-Markt über einen Zeitraum von 12 Monaten (hier: von Juli 2021 bis Juni 2022)“.

Im Bericht für 2022 lobt Canalys die Endpoint Security-Lösung von Acronis, die gut in seine bereits bestehenden Backup & Recovery Services integriert ist. Acronis wurde bereits im Vorjahr offiziell als Anbieter einer Endpoint Protection-Plattform (EPP) eingestuft, als es im April 2021 erstmals in den Endpoint Security Vendor Performance Index von Canalys aufgenommen wurde. Seitdem hat Acronis seine Endpoint Security-Lösungen weiter ausgebaut, mehrere Integrationen in führende Service Provider-Plattformen herausgebracht und die Fähigkeiten seiner Flaggschiff-Lösung Acronis Cyber Protect Cloud, die als All-in-one-Cyber-Protection-Plattform für Service Provider dient, weiterentwickelt.

„Wir freuen uns, dass Acronis von Canalys als einer der führenden Anbieter von Endpoint Protection-Plattformen anerkannt wird“, sagt Oleg Melnikov, Chief Technology Officer bei Acronis. „In dem Masse, wie die Sicherheitsrisiken allgemein zunehmen, brauchen Unternehmen mehr als eine einfache, herkömmliche Backup-Lösung. Diese Anerkennung von Canalys verdeutlicht die Notwendigkeit für Unternehmen, ganzheitliche Cyber Protection-Lösungen – wie sie von Acronis angeboten werden – einzusetzen, um ihre IT-Infrastruktur angesichts moderner Cyber Security-Bedrohungen zuverlässig schützen zu können.“

„Die Position von Acronis als High Performer in unserem Endpoint Security Vendor Performance Index ist ein Beleg für die ausserordentliche Markt-Performance und herausragenden Angebote des Unternehmens“, sagt Alex Smith, Vice President bei Canalys. „Mit seinem einzigartigen Ansatz für Cyber Protection-Lösungen und seinem hohen Engagement für seine Channel-Partner ist Acronis bestens aufgestellt, um seine Position als führender Endpoint Protection-Anbieter für Service Provider und Reseller auch in Zukunft weiter behaupten zu können.“

Weltweit vertrauen über 20‘000 Service Provider und 750‘000 Unternehmen auf die Cyber Protection-Lösungen von Acronis, die in mehr als 150 Ländern zum Einsatz kommen. Allein im letzten Jahr wurden mit Acronis Cyber Protect mehr als eine Million Angriffe abgewehrt und über 2,66 Millionen Workloads geschützt, wodurch Service Provider und IT-Abteilungen kostspielige Ausfallzeiten vermeiden und die Geschäftskontinuität ihrer Unternehmen gewährleisten konnten.

Wenn Sie mehr über die integrierten Endpoint Protection-Lösungen von Acronis erfahren wollen, besuchen Sie acronis.com und melden Sie sich für den Acronis #CyberFit Summit 2022 an, der vom 7. bis 9. November 2022 in Miami, Florida stattfindet.