Acronis startet ein neues Partner Portal zur Unterstützung von Service Providern, Resellern und Distributoren

Schaffhausen – Der Cyber Protection-Anbieter Acronis präsentiert sein neues Partner Portal, das Service Providern, Distributoren und Resellern im #CyberFit Partner-Programm noch mehr Unterstützung sowie erweiterte Marketing- und Vertriebsmöglichkeiten bietet. Das neue Portal wurde entwickelt, um Partnern einen noch einfacheren Zugriff auf passende Inhalte, Tools und Schulungen zu ermöglichen, die diesen helfen werden, ein erfolgreiches Cyber Protection-Geschäft auf- und auszubauen.

Angesichts des dramatisch wachsenden Acronis Cloud-Ökosystems – das sich seit 2018 verdoppelt hat und allein in 2020 einen Partnerzuwachs von 30% verzeichnete – wollte das Unternehmen sein Partner Portal mit einer vertrauten, intuitiven Oberfläche aufwerten und dabei gleichzeitig neue Funktionen bereitstellen, die seinen Partnern helfen, das Potenzial und die Rentabilität ihres Cyber Protection-Portfolios zu maximieren.

„Wir bei Acronis wissen, dass unser Erfolg direkt mit dem unserer Partner verbunden ist. Deshalb tun wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, um deren Geschäftswachstum zu beschleunigen. Wir haben kürzlich unser Flaggschiff-Produkt – Acronis Cyber Protect Cloud – mit einem gebührenfreien Lizenzierungsmodell eingeführt, um zusätzliche Margen zu ermöglichen und verbesserte Anreize für unser neu angekündigtes #CyberFit Partner-Programm zu bieten”, sagt Jan-Jaap („JJ“) Jager, Chief Revenue Officer bei Acronis. „Mit unserem neuen Partner Portal machen wir es unseren Partnern jetzt noch einfacher, von diesen Initiativen zu profitieren, indem wir ihnen das Wissen, die Tools und die Unterstützung an die Hand geben, um umfassende Cyber Protection-Lösungen fast wie auf Knopfdruck bereitstellen zu können.“

Das neue Partner Portal, das in sechs Sprachen und weiter über die bisherige Partner Portal-URL verfügbar ist, gibt den Service Provider-, Reseller- und Distributions-Partnern von Acronis noch mehr Möglichkeiten an die Hand. Zu den bereitgestellten Verbesserungen gehören:

Eine einfachere Navigation mit einem zentralen Dashboard, welches Partnern einen schnellen Kontoüberblick und anpassbare Widgets bietet, die Supportfälle, MDF-Gelder, Deal-Registrierungen, Verlängerungsmöglichkeiten und mehr anzeigen. Die Anforderungen und Vorteile des Partner-Programms sind genauso leicht zugänglich wie spezielle Aktionsangebote. Mit einer Oberfläche, die sich an der bewährten Management-Konsole von bestehenden Acronis Produkten orientiert, kann der Zugriff nach Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt werden.

Eine verbesserte Marketing- und Vertriebsunterstützung mit integrierten Tools zur Marketing-Automatisierung, um Werbung und Verkauf optimieren, gemeinsame E-Mail-Aktionen durchführen und Resellern ein Renewals Pipeline Management bereitstellen zu können. Partner erhalten ausserdem Zugriff auf das Acronis NFR-Programm.

Vorgefertigte und anpassbare Marketinginhalte, die direkt aus dem Portal heraus eingesetzt werden können – wie sofort umsetzbare Marketing-Kampagnen, E-Mail-Nurture-Flows, Social-Media-Inhalte, E-Mail-Werbeaktionen, anpassbare Webbanner, Landing-Pages und mehr – bieten Partnern flexible Self-Service-Marketing-Möglichkeiten.

Ein neuer, übersichtlicherer Support-Bereich für Technik- und Vertriebsunterstützungen, der die Einreichungen von Support-Fällen optimiert und die Verfolgung von Support-Tickets erleichtert. Die Verwaltung von Vertriebs- und Verlängerungsmöglichkeiten wurde ebenfalls erleichtert.

Spezielle Schulungen aus der Acronis #CyberFit Academy – wie Produktschulungen, technische Zertifizierungen usw. – sind ebenfalls direkt über das neue Partner Portal zugänglich.

Partner, die bereits am Test des neuen Portals teilgenommen haben, stimmen darin überein, dass die neuen Funktionen ihre Go-to-Market-Bemühungen unterstützen und ihnen dabei helfen, ihre Vertriebs- und Marketinginitiativen zu optimieren.

„Acronis hat sein neues Partner Portal mit einer einheitlichen und hervorragenden Benutzerführung ausgestattet. Vom Produkt-Management bis zum technischen Support – wir fühlen uns mehr denn je mit dem Berater-Team von Acronis verbunden und lernen ständig dazu, wie wir unsere eigene Vertriebserfahrung auf der neuen Plattform verbessern können“, sagt Evangelos Tselios, Cloud Product Manager beim Unternehmen interworks.cloud. „Diese herausragende Weiterentwicklung des Portals ist gut organisiert und mit nützlichen Inhalten sowie Informationen gefüllt, die die zentralen Werte von Acronis – wie Transparenz – überzeugend vermitteln. Dieses neue Portal ist ein grossartiges Beispiel, wie sehr Acronis seine Partner schätzt.”

Alle Acronis Partner können ab sofort von den Vorteilen des neuen Portals profitieren. Die erweiterten Möglichkeiten für höherstufige Partner sind natürlich ebenfalls über das Portal verfügbar.

Alle, die an einer Demo des neuen Acronis Partner Portals interessiert sind, können am Einführungs-Webinar teilnehmen, das am Mittwoch, den 28. April stattfindet. Auf dieser Seite können Sie sich registrieren und weitere Details erfahren.

